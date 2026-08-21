Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, yeminli mali müşavirlerin tasdik raporlarına eklenen karşıt inceleme tutanaklarının elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin süreyi uzattı.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, daha önce 1 Temmuz 2026 olarak belirlenen zorunlu elektronik gönderim tarihi 1 Temmuz 2027 olarak güncellendi.

DİJİTAL VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN GÖNDERİLECEK

Düzenleme kapsamında, yeminli mali müşavirler tarafından Dijital Vergi Dairesi üzerinden yüklenen tasdik raporlarına eklenen karşıt inceleme tutanaklarının elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin esaslar yeniden düzenlendi.

Böylece, söz konusu tutanakların elektronik ortamda gönderilmesi için mükellefler ve mali müşavirlere bir yıl ek süre tanınmış oldu.

TEBLİĞ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tebliğ, 1 Temmuz 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle zorunlu elektronik gönderim uygulaması 1 Temmuz 2027 tarihinde başlayacak.