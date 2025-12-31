Bakanlık tarafından hazırlanan "Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" yürürlüğe girdi.

Yapılan bu değişiklikle, şap hastalığı ile mücadele kapsamında bölgelerin sağlık statüsünü belirleyen kriterler daha kapsamlı hale getirildi.

ARİLİK STATÜSÜ ZORUNLU OLDU

Yeni düzenlemeye göre, bir bölgenin tüm türlerde hastalıksız kabul edilebilmesi için şu şartlar aranacak:

Söz konusu bölgede son 12 ay içerisinde herhangi bir hastalık salgını veya viral enfeksiyon bulgusuna rastlanmamış olması.

Bölgenin, aşılı ya da aşısız olarak resmi "arilik statüsünde" bulunması. Bu yeni kriterlerle birlikte, sadece hastalık görülmemesi yeterli olmayacak; bölgenin resmi makamlarca onaylanmış bir arilik statüsüne sahip olması şartı da öncelikli kriterler arasına eklenmiş oldu.