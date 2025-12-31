2026'da geçerli olacak olan asgari ücret maaşlara yansımadan zam ve fiyat güncellemeleri peşi sıra gelmeye devam ediyor.

Düzenleme kapsamında birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı alınmayacak.

İkinci ve üçüncü basamak olarak değerlendirilen Sağlık Bakanlığı'na bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt polikliniklerinde, diş hekimliği fakülteleri bulunan Devlet/vakıf üniversite hastanelerinde, tıp fakülteleri bulunan Devlet üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde ve fakülteleri bulunan vakıf üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde 26 TL olarak belirlendi.

İkinci ve üçüncü basamak olarak değerlendirilen özel hastanelerde katılım payı 60 TL olarak belirtildi. Devlet hastanelerinden ve aile hekimlerinden sevk edilerek hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı yüzde 50 oranında azaltılarak tahsil edileceği bildirildi.

Reçeteler için alınan katılım payları da artırıldı:

3 kutuya kadar (3 kutu dâhil) ilaçlar için 3,76 TL

3 kutuyu aşan her ek kutu için 1,25 TL

Enjektabl ilaçlar, serumlar, beslenme ürünleri ve majistraller ise her kalem için 1,25 TL olarak değerlendirilecek.