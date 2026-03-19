Bergama’da Atatürk, Ertuğrul, Fevzipaşa, İslamsaray ve Kurtuluş mahalleleri projeye dahil edildi. Parçalı ve dağınık arazilerin birleştirilmesiyle çiftçilerin daha büyük ve verimli parsellerde üretim yapmasının önü açılacak. Bu adımın, hem üretim maliyetlerini düşürmesi hem de sulama ve ulaşım imkanlarını kolaylaştırması bekleniyor.

Benzer çalışma Yerköy’e bağlı Çakırlar köyünde de hayata geçirilecek. Bölgedeki tarım arazileri modern altyapıyla yeniden düzenlenerek daha etkin kullanılabilir hale getirilecek.

Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme, özellikle küçük ve parçalı tarım arazilerinin birleştirilmesini hedefliyor. Uzmanlara göre bu tür projeler, uzun vadede hem üretimi artıracak hem de kırsalda ekonomik canlılığa katkı sağlayacak.