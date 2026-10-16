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Kaynak: AA

Kamuya bağlı havalimanlarında er ve erbaşların uçuşları kapsamında alınan bazı hizmet bedelleri kaldırıldı. Yeni uygulamanın ayrıntıları, Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile duyuruldu.

Düzenlemeye göre, bir uçaktaki yolcuların tamamının er ve erbaşlardan oluşması durumunda birden fazla hizmet için ücret talep edilmeyecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarının işlettiği ya da işletilmesini sağladığı havalimanlarında geçerli olacak muafiyet; iç hat ve uluslararası uçuşlardaki konma ve konaklama işlemlerini, yolcu servislerini, emniyet tedbirlerini, uçak ve araçların yönlendirilmesini kapsayacak. Ayrıca havalimanının çalışma süresinin uzatılması, yolcu köprüsü kullanımı ve yer hizmetleri de ücretsiz sağlanacak.

Uçaktaki yolcuların tamamının değil, yalnızca bir bölümünün er ve erbaşlardan oluşması halinde ise daha sınırlı bir muafiyet uygulanacak. Bu koşulda, kalkış trafiği kapsamında söz konusu yolcular için sunulan yolcu servis ve yolcu güvenlik hizmetlerinden ücret alınmayacak.