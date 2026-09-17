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Kaynak: AA

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), Adıyaman, Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki ruhsat sahalarına 35 bin 783 hektarlık alan ilave edilmesine karar verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

TPAO’NUN RUHSAT SAHASINA 35 BİN 783 HEKTAR EKLENDİ

Karara göre TPAO’nun Şanlıurfa sınırları içerisinde sahip olduğu 5 bin 14 hektarlık “AR/TPO/K/M42-a4” pafta numaralı petrol arama ruhsat sahasına, hidrokarbon potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla 35 bin 783 hektarlık M42-a1, a2 ve a3 paftalarının ilave edilmesi kararlaştırıldı.

MARDİN’DEKİ RUHSATIN SÜRESİ 2 YIL UZATILDI

Öte yandan TPAO’nun Mardin’de bulunan 31 bin 556 hektarlık sahasına ilişkin petrol arama ruhsatının süresi de uzatıldı.

Bölgenin hidrokarbon potansiyelinin belirlenerek ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla ruhsat süresinin 22 Ekim 2026’dan 22 Ekim 2028’e kadar 2 yıl uzatılmasına karar verildi.

Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.