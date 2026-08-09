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9 Ağustos 2026 tarihli ve 33335 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 200 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kamu kurum ve kuruluşlarının kadro yönetim yapısında değişiklik yapıldı. 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne eklenen Ek Madde 4 doğrultusunda, kamu kurumlarının boş kadrolarını "tutulu" hale getirerek atamaya kapatma ve dilediği zaman yeniden serbest bırakma yetkisi Cumhurbaşkanlığı'na verildi.

BOŞ KADROLAR SÜRESİZ DONDURALABİLECEK

Kamudanhaber'de yer alan habere göre, yeni düzenleme kapsamında Cumhurbaşkanlığı, kamu kurumlarına ait (I) sayılı cetvelde yer alan boş kadroları geçici veya süresiz olarak dondurabilecek. Tutulu hale getirilen kadrolar, resmi serbest bırakma kararı alınana kadar hiçbir kamu kurumu tarafından kullanılamayacak ve bu kadrolara yeni atama gerçekleştirilemeyecek. Kararname tüm kamu kurumlarını kapsayarak istihdam süreçlerinde merkezi bir denetim mekanizması oluşturdu.

ÖZEL KODLAMA SİSTEMİ

Kararnamenin ilk maddesiyle 2 sayılı CBK'nin 10. maddesine eklenen fıkra uyarınca, cetvellerde yer alan her bir kamu kadro ve pozisyonu için ayrı bir kod belirlenecek. Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütülecek bu kodlama altyapısıyla, kamu istihdamının ve boş kadro stoğunun merkezi olarak izlenebilirliğinin artırılması hedefleniyor.