Anayasa Mahkemesi’nden (AYM) konkordato süreçlerini yakından ilgilendiren önemli bir karar geldi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, İcra ve İflas Kanunu’nda yer alan “derhal geçici mühlet kararı verilir” hükmünün iptal edilmesi talebi reddedildi.
Resmi Gazete’de yayımlandı: AYM’den konkordato başvuruları için kritik karar
Anayasa Mahkemesi, konkordato başvurularında “derhal geçici mühlet kararı verilir” düzenlemesine ilişkin iptal talebini reddetti. AYM, alacaklıların haklarının korunması ve kötü niyetli başvuruların önlenmesi için gerekli tedbirlerin kanunda yer aldığına dikkat çekti.Dilek Taşdemir
Karar, sigortagundem.com'un haberine göre, konkordato başvurularında mahkemelerin yetkileri ve alacaklıların hakları açısından önem taşıyor.
DÜZENLEME AYM'YE TAŞINMIŞTI
Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato başvurularına ilişkin düzenlemede yer alan “derhal geçici mühlet kararı verilir” hükmünün Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle konuyu AYM’ye taşıdı.
Başvuruda, gerekli belgeleri sunan kişiler hakkında geçici mühlet kararı verilmesinin zorunlu tutulduğu, bu süreçte hâkime yeterli takdir yetkisi tanınmadığı ileri sürüldü.
Ayrıca geçici mühlet kararının alacaklıların hukuki durumunu doğrudan etkilediği, kötü niyetli başvuruların denetlenmesine ilişkin yeterli mekanizma bulunmadığı ve kanun yoluna başvurulamamasının mahkemeye erişim hakkını ihlal ettiği iddia edildi.
AYM: ALACAKLILARIN KORUNMASI İÇİN ÖNLMELER VAR
Başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi ise düzenlemenin iptal edilmesi talebini reddetti.
AYM kararında, konkordato sürecinde alacaklıların menfaatlerinin korunmasına yönelik düzenlemelerin bulunduğu belirtildi.
Mahkeme kararında;
Konkordatonun başarıya ulaşamayacağının anlaşılması,
Borçlunun yükümlülüklere aykırı hareket etmesi,
Komiserin talimatlarına uyulmaması,
Borçlunun alacaklıları zarara uğratma amacıyla hareket ettiğinin tespit edilmesi gibi durumlarda geçici mühletin kaldırılabileceği ve konkordato talebinin reddedilebileceği ifade edildi.
KARAR RESMİ GAZETE'DE
AYM, Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin başvurusunu reddederken, söz konusu karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kararla birlikte konkordato başvurularında geçici mühlet uygulamasının mevcut düzenlemeler çerçevesinde devam edeceği belirtildi.