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Anasayfa Gündem Resmi Gazete’de yayımlandı: AYM’den konkordato başvuruları için kritik karar

Resmi Gazete’de yayımlandı: AYM’den konkordato başvuruları için kritik karar

Anayasa Mahkemesi, konkordato başvurularında “derhal geçici mühlet kararı verilir” düzenlemesine ilişkin iptal talebini reddetti. AYM, alacaklıların haklarının korunması ve kötü niyetli başvuruların önlenmesi için gerekli tedbirlerin kanunda yer aldığına dikkat çekti.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Resmi Gazete’de yayımlandı: AYM’den konkordato başvuruları için kritik karar - Resim: 1

Anayasa Mahkemesi’nden (AYM) konkordato süreçlerini yakından ilgilendiren önemli bir karar geldi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, İcra ve İflas Kanunu’nda yer alan “derhal geçici mühlet kararı verilir” hükmünün iptal edilmesi talebi reddedildi.

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Resmi Gazete’de yayımlandı: AYM’den konkordato başvuruları için kritik karar - Resim: 2

Karar, sigortagundem.com'un haberine göre, konkordato başvurularında mahkemelerin yetkileri ve alacaklıların hakları açısından önem taşıyor.

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Resmi Gazete’de yayımlandı: AYM’den konkordato başvuruları için kritik karar - Resim: 3

DÜZENLEME AYM'YE TAŞINMIŞTI

Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato başvurularına ilişkin düzenlemede yer alan “derhal geçici mühlet kararı verilir” hükmünün Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle konuyu AYM’ye taşıdı.

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Resmi Gazete’de yayımlandı: AYM’den konkordato başvuruları için kritik karar - Resim: 4

Başvuruda, gerekli belgeleri sunan kişiler hakkında geçici mühlet kararı verilmesinin zorunlu tutulduğu, bu süreçte hâkime yeterli takdir yetkisi tanınmadığı ileri sürüldü.

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Resmi Gazete’de yayımlandı: AYM’den konkordato başvuruları için kritik karar - Resim: 5

Ayrıca geçici mühlet kararının alacaklıların hukuki durumunu doğrudan etkilediği, kötü niyetli başvuruların denetlenmesine ilişkin yeterli mekanizma bulunmadığı ve kanun yoluna başvurulamamasının mahkemeye erişim hakkını ihlal ettiği iddia edildi.

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Resmi Gazete’de yayımlandı: AYM’den konkordato başvuruları için kritik karar - Resim: 6

AYM: ALACAKLILARIN KORUNMASI İÇİN ÖNLMELER VAR

Başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi ise düzenlemenin iptal edilmesi talebini reddetti.

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Resmi Gazete’de yayımlandı: AYM’den konkordato başvuruları için kritik karar - Resim: 7

AYM kararında, konkordato sürecinde alacaklıların menfaatlerinin korunmasına yönelik düzenlemelerin bulunduğu belirtildi.

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Resmi Gazete’de yayımlandı: AYM’den konkordato başvuruları için kritik karar - Resim: 8

Mahkeme kararında;

Konkordatonun başarıya ulaşamayacağının anlaşılması,

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Resmi Gazete’de yayımlandı: AYM’den konkordato başvuruları için kritik karar - Resim: 9

Borçlunun yükümlülüklere aykırı hareket etmesi,

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Resmi Gazete’de yayımlandı: AYM’den konkordato başvuruları için kritik karar - Resim: 10

Komiserin talimatlarına uyulmaması,

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Resmi Gazete’de yayımlandı: AYM’den konkordato başvuruları için kritik karar - Resim: 11

Borçlunun alacaklıları zarara uğratma amacıyla hareket ettiğinin tespit edilmesi gibi durumlarda geçici mühletin kaldırılabileceği ve konkordato talebinin reddedilebileceği ifade edildi.

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Resmi Gazete’de yayımlandı: AYM’den konkordato başvuruları için kritik karar - Resim: 12

KARAR RESMİ GAZETE'DE

AYM, Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin başvurusunu reddederken, söz konusu karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Resmi Gazete’de yayımlandı: AYM’den konkordato başvuruları için kritik karar - Resim: 13

Kararla birlikte konkordato başvurularında geçici mühlet uygulamasının mevcut düzenlemeler çerçevesinde devam edeceği belirtildi.

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