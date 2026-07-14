Resmi Gazete’de yayımlandı: AYM’den konkordato başvuruları için kritik karar

Anayasa Mahkemesi’nden (AYM) konkordato süreçlerini yakından ilgilendiren önemli bir karar geldi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, İcra ve İflas Kanunu’nda yer alan “derhal geçici mühlet kararı verilir” hükmünün iptal edilmesi talebi reddedildi.