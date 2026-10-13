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Türkiye Barolar Birliği (TBB), üç avukatın mesleki yetkilerinin sona erdirildiğini duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre Konya Barosu'ndan iki, İstanbul 1 Nolu Barosu'ndan bir kişinin avukatlık ruhsatnamesi iptal edildi.

BARO LEVHASINDAN SİLİNDİLER

Konya Barosu Yönetim Kurulu, 4 Eylül 2026 tarihinde Subutay Satılmış ve Abdulkadir İnci hakkında karar aldı.

Avukatlık Kanunu'nun 74. maddesi kapsamında iki ismin, bir daha yazılmamak üzere baro levhasından silinmesine ve avukatlık ruhsatnamelerinin iptal edilmesine hükmedildi.

KARARLAR KESİNLEŞTİ

Türkiye Barolar Birliği'nin duyurusunda, İstanbul 1 Nolu Barosu'na kayıtlı bir kişinin de ruhsatnamesinin iptal edildiği belirtildi. Ancak paylaşılan haber metninde bu kişinin ismine yer verilmedi.

Kararların kesinleşmesiyle birlikte üç kişinin avukatlık yetkileri sona erdi.