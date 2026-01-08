Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) kapsamında görevlendirilen müdafi ve vekillere yapılacak ödemelere ilişkin 2026 yılı ücret tarifesi Resmî Gazete’de yayımlandı.

Yeni düzenlemeye göre; soruşturma aşamasındaki işler için 4 bin 27 lira, sulh ceza hâkimliklerinde 6 bin 273 lira, asliye ceza mahkemelerinde görülen davalar için 6 bin 904 lira ödeme yapılacak. Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalarda ise ücret 12 bin 387 lira olarak belirlendi.

Çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemeleri ile icra ceza, fikrî ve sınaî haklar ceza mahkemelerinde uygulanacak ücretler de asliye ve ağır ceza tarifeleriyle aynı olacak. Kanun yollarında ise bölge adliye mahkemelerinde duruşmalı dosyalar için 12 bin 387 lira, Yargıtay’daki duruşmalı davalar için 13 bin 945 lira ödenecek.