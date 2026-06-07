Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Av Komisyonu, önümüzdeki dönemi kapsayan avcılık faaliyetlerine ilişkin takvimi ve uyulması gereken kuralları resmi olarak duyurdu. Yeni kararlar doğrultusunda, Türkiye genelindeki av sahalarında türlere ve coğrafi bölgelere göre farklı açılış tarihleri uygulanacak.

BÖLGELERE GÖRE AV SEZONU AÇILIŞ TARİHLERİ

Yaban hayatının korunması ve sürdürülebilirliği amacıyla, kuş ve memeli türlerinin avlanma başlangıç ve bitiş tarihleri şu şekilde gruplandırıldı:

Bıldırcın ve Üveyik: Ege ve Marmara bölgelerinde 18 Ağustos 2026'ta; Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz bölgelerinde ise 25 Ağustos 2026'ta başlayacak.

Keklik Türleri (Kum, Kınalı ve Çil): Belirlenen istisnai şehirler dışındaki tüm bölgelerde 28 Ekim 2026 ile 17 Ocak 2027 tarihleri arasında avlanabilecek.

Su Kuşları ve Çulluk Grubu: Sakar meke, sakarca, yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, Macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk, elmabaş patka, çıkrıkçın, kaşıkgaga, su çulluğu ile kaya güvercini, tahtalı, karatavuk, öter ardıç ve çulluk avı tüm bölgelerde 24 Ekim 2026'de başlayıp 7 Mart 2027 tarihinde kapacak.

Kargagiller, Karabatak ve Saksağan: Ege ve Marmara'da 18 Ağustos 2026, diğer tüm coğrafi bölgelerde ise 25 Ağustos 2026'ta başlayacak olan sezon, 7 Mart 2027'ye kadar sürecek.

Memeli Hayvanlar: Yaban tavşanı ve tilki avı Marmara Bölgesi'nde 10 Ekim 2026'da, diğer bölgelerde ise 28 Ekim 2026'da başlayacak. Yaban domuzu ve çakal av sezonu ise Ege ve Marmara'da 18 Ağustos 2026, diğer yerlerde 25 Ağustos 2026 itibarıyla açılacak.

AVCILAR İÇİN GÜNLÜK SINIRLAR BELİRLENDİ

Komisyon, avcıların doğal dengeyi bozmaması adına gün içinde avlayabilecekleri azami hayvan sayılarını da karara bağladı.

Bir avcı aynı gün içerisinde; en fazla 10 adet bıldırcın veya alakarga; 6 adet kaya güvercini veya tahtalı; 5 adet çulluk; 4 adet sakar meke; 3'er adet üveyik, karatavuk, öter ardıç, sakarca veya karabatak ve en fazla 1 adet su çulluğu avlayabilecek.

AVLANMANIN SERBEST OLDUĞU GÜNLER

Belirlenen yasal dönemler dahilinde avcılar; çarşamba, cumartesi, pazar günleri ile tüm resmi ve idari tatillerde sahaya çıkabilecek.

Bunun yanı sıra; yaban domuzu, bıldırcın, üveyik, sakar meke, sakarca, yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, Macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk, kaşıkgaga, elmabaş patka, çıkrıkçın, su çulluğu, kaya güvercini, tahtalı, karatavuk, öter ardıç ve çulluk türleri için salı günleri de avlanma yapılabilecek.