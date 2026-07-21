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Kaynak: AA

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, jeotermal kaynak arama ve doğal mineralli su arama ruhsat sahaları yatırımcıların erişimine açıldı.

SAHALAR MERKEZ İLÇEDE YER ALIYOR

İhaleye çıkarılan 2 saha, Niğde’nin Merkez ilçesi sınırları içinde bulunuyor ve açık teklif usulüyle yatırımcılara sunulacak.

İHALE BEDELLERİ VE TEMİNATLAR BELLİ OLDU

Söz konusu sahalara ilişkin detaylar şöyle:

Saha büyüklükleri: 3.912,07 hektar – 4.991,26 hektar

İhale bedelleri: 1 milyon 800 bin TL – 1 milyon 900 bin TL

Geçici teminat: 54 bin TL – 57 bin TL

TARİH VE YER AÇIKLANDI

İhaleler, 12 Ağustos saat 11.00’de, Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası toplantı salonunda gerçekleştirilecek. Jeotermal kaynaklara yönelik bu adımın, hem yerli enerji üretimine katkı sağlaması hem de bölgedeki yatırım hareketliliğini artırması bekleniyor.