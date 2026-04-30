Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan yeni karara göre; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Marmaray, Başkentray ve İZBAN gibi kilit hatlar vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca; 1 Mayıs ve 19 Mayıs tarihlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir’deki ana raylı sistem hatlarında ücret tarifesi sıfırlandı.

BİLET ÜCRETİ ALINMAYACAK HATLAR

Karar kapsamında, bayram günlerinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı ve şehir içi trafiğin yükünü üstlenen şu hatlarda bilet ücreti alınmayacak:

Marmaray (İstanbul)

Başkentray (Ankara)

İZBAN (İzmir)

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı

SOSYAL DEVLET VURGUSU

2026 yılı Mayıs ayı takviminde yer alan bu iki özel gün için alınan karar, sosyal devlet ilkesi gereği bayram kutlamalarına ve toplumsal hareketliliğe destek olmayı amaçlıyor. Özellikle İstanbul’daki Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy gibi stratejik hatların da kapsama dahil edilmesi, bayram tatili nedeniyle seyahat edecek vatandaşlar için önemli bir kolaylık olarak değerlendiriliyor.

NE ZAMAN SONA ERECEK?

Söz konusu ücretsiz ulaşım hizmeti;

1 Mayıs Çarşamba (Yarın) saat 00.00’da başlayıp 24.00’te sona erecek.

19 Mayıs Salı günü yine gün boyunca geçerli olacak.

Gerekli teknik düzenlemelerin yapıldığı hatlarda vatandaşlar, ulaşım kartlarını kullanmadan veya ücretsiz geçiş turnikelerinden yararlanarak seyahatlerini gerçekleştirebilecekler.