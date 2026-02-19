Resmi Gazete’de paylaşılan 194 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile üst kademe kamu yöneticilerinin atanmasına ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlendi. Kararnameyle beraber ekli cetvellerde bulunan kadro, pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı tarafından atama yapılması hükme bağlandı.

Düzenleme kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, İletişim Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Siber Güvenlik Başkanlığı, Türkiye Varlık Fonu yönetimi, TRT Yönetim Kurulu, Devlet Arşivleri Başkanlığı ve TMSF yönetimine kritik kurumların üst yönetimleri Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek.

4 BAKAN YARDIMCISININ ATANMASI BEKLENİYOR

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yaptığı ziyarette Adalet Bakanlığı'ndaki 4 bakan yardımcısı ile ilgili değişiklik için onay çıktı.

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren kararın Adalet Bakanlığı’nda 4 başkan yardımcısının değişeceği zamana denk gelmesi dikkat çekti.

BU GECE RESMİ GAZETE’DE AÇIKLANACAK

Bu gece yarısı Resmi Gazete’de yapılacak duyuru sonrası Adalet Bakanlığı’nda 4 bakan yardımcısının değişmesi bekleniyor. Böylece ilk atamaların İstanbul’a yapılacağı da kesinleşmiş oldu.