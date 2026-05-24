Volkswagen'in Çin'deki ortak girişimi olan Volkswagen Anhui tarafından geliştirilen ID. Unyx 07, markanın teknoloji şirketi Xpeng ile ortaklaşa hayata geçirdiği yeni nesil CEA mimarisini kullanan ilk model olma unvanını taşıyor. Stratejik hamlelerle Çin pazarındaki varlığını güçlendirmek isteyen şirket, yeni modelini iki farklı donanım seçeneğiyle satışa sundu:
Resmen tanıtıldı: Volkswagen’den yeni elektrikli otomobil
Volkswagen, Çin pazarı için özel olarak geliştirdiği yeni tamamen elektrikli D-segment sedan modeli ID. Unyx 07'yi, lansmana özel 16.200 dolardan başlayan kampanya fiyatıyla resmi olarak görücüye çıkardı.
Pure (Giriş Seviyesi): 19.100 dolarlık liste fiyatına sahip olan bu versiyon, lansmana özel indirimle yaklaşık 16.200 dolardan alıcı buluyor.
Pure SE (Üst Paket): Normal satış fiyatı 20.600 dolar olarak belirlenen daha zengin donanımlı bu paket, geçici bir kampanya ile yaklaşık 17.600 dolar seviyesine çekildi.
Otomobil, Volkswagen’in aerodinamiyi ön plana çıkaran "wind-breaking" adlı yeni tasarım çizgisine sahip. Ön tarafta yer alan U biçimli hatlar, LED matrix far grubu ve aydınlatmalı altın renkli Volkswagen amblemi dış tasarımdaki en belirgin ögeler olarak öne çıkıyor. Sportif yapısını coupe tarzı eğimli tavan çizgisi, liftback bagaj formu ve 19 inçlik jantlarıyla destekleyen aracın fiziksel ölçüleri ise şu şekilde açıklandı:
Uzunluk: 4.853 mm
Genişlik: 1.852 mm
Yükseklik: 1.566 mm
Aks Mesafesi: 2.826 mm
ID. Unyx 07'nin iç mekanı tamamen teknoloji odaklı bir mimariyle şekillendirildi. Konsolda 10 inç dijital gösterge paneli, 27 inç artırılmış gerçeklik destekli head-up display (HUD), 15 inç büyüklüğünde merkezi multimedya ekranı ve ön yolcu için konumlandırılan 12 ikinci bir ekran bulunuyor.
Qualcomm 8676 işlemci platformundan beslenen bilgi-eğlence sistemi, entegre edilen yapay zeka destekli büyük dil modeli sayesinde doğal dil işleme ve gelişmiş sesli komut yeteneklerine sahip. İç mekandaki konforu ise 12 hoparlörlü HiFi ses sistemi, 30 farklı renk seçeneği sunan ambiyans aydınlatması ve 1,6 metrekarelik panoramik cam tavan tamamlıyor. Geniş bir yükleme alanı vadeden araç, 711 litrelik standart bagaj hacmini arka koltuklar katlandığında 1.580 litreye kadar çıkarabiliyor.
Aracın yürüyen aksamında 170 kW (yaklaşık 228 beygir) güç üreten tek bir elektrik motoru görev yapıyor. Bu motor, 60 kWh kapasiteye sahip LFP batarya paketiyle kombine ediliyor. Çin’in CLTC ölçüm normlarına göre tek bir şarjla 558 kilometre yol kat edebilen sedan modelin maksimum hızı ise elektronik olarak 160 km/s ile sınırlandırılmış durumda.
Modelde sürüş destek sistemleri iki farklı kademede sunuluyor. Standart donanımda yer alan görüntü tabanlı sistem; 6 adet yüksek çözünürlüklü kamera, bir milimetre dalga radarı ve 12 adet ultrasonik radar vasıtasıyla otoyol destekli "Autopilot" özelliğini çalıştırıyor.
Daha üst seviyedeki gelişmiş pakette ise donanıma LiDAR sensörü eklenerek şehir içi otonom sürüş fonksiyonları aktif hale geliyor. LiDAR donanımına sahip üst paket versiyonlarının teslimatlarına 2026 yılının sonuna doğru başlanması planlanıyor. Ayrıca araçta standart olarak yer alan hafızalı park sistemi, farklı kat planlarında dahi 2 kilometre mesafe boyunca otonom olarak park yapabilme kabiliyetiyle dikkat çekiyor.