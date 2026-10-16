Ulusal çaptaki güvenlik krizine, sisteme yetkili erişimi bulunan aracı bir şirketin yönetici hesaplarında kullanılan son derece basit şifrelerin yol açtığı öne sürüldü.

Siber saldırının hedefinde doğrudan kamu altyapısından ziyade, ticari kayıt doğrulama hizmetleri sunmak amacıyla veritabanına yasal erişim yetkisi bulunan Pays ApS adlı veri şirketi yer aldı. Yerel basına açıklamalarda bulunan saldırgan, şirkete ait yönetici hesabı dâhil en az üç farklı profilde yalnızca "123456" şifresinin koruma sağladığını iddia etti.

OLAĞAN DIŞI SORGU TRAFİĞİ İHLALİ ORTAYA ÇIKARDI

Resmî belgelere yansıyan bilgilere göre saldırgan, Eylül ayında 10 günlük bir süreç içerisinde otomatik araçlar kullanarak sistem üzerinden yaklaşık 14 milyon sorgulama gerçekleştirdi. Skandalı ortaya çıkaran ise sistemi yöneten birim değil, bakanlık bünyesinde yüksek fatura tutarlarını ve anormal işlem hacmini fark eden bir kamu çalışanı oldu.

Şifre güvenliğinin olmadığı saldırıda vatandaşların isim, adres ve CPR kimlik numaraları ele geçirilirken; hükümet, erişimi derhal keserek adli soruşturma başlattı.

DÜNYANIN EN TEHLİKELİ ŞİFRESİ YİNE ZİRVEDE

Dünya genelinde 21 milyondan fazla hesapta tercih edilen "123456", en yaygın ve en zayıf parola olma unvanını korumaya devam ediyor. Yapay zeka destekli siber tehditlerin arttığı bir dönemde yaşanan bu ihlal; devasa veritabanlarının dahi insan ihmali ve zayıf parolalar karşısında ne denli savunmasız kalabileceğini bir kez daha kanıtladı.