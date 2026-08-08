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Kaynak: İHA

Bolu genelinde su ürünlerinin korunması ve yasa dışı avcılıkla mücadele çalışmaları kesintisiz devam ediyor. Seben İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Ekipleri, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Seben İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timleri, 31 Temmuz tarihinde Taşlıyayla Göleti'nde ortaklaşa bir denetim faaliyeti yürüttü.

Gölet yüzeyinde ve derinliklerinde yapılan taramalar sırasında sahipsiz bir şekilde suya bırakılmış 500 metre uzunluğunda misina ağ belirlendi. Sudan çıkarılan ağlara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince el konularak imha işlemleri tamamlandı.

Ağın göletten çıkarılması sırasında takılı kalan balıklar ekiplerin hassas çalışmasıyla tek tek kurtarıldı. Canlı kalan balıklar, doğal yaşam alanları olan Seben Göleti sularına yeniden bırakıldı.

Yetkililer, bölgedeki ekolojik dengenin korunması, su ürünleri popülasyonunun devamlılığı ve kaçak avcılığın önüne geçilmesi amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.