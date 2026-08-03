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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı başvurularını almaya hazırlanıyor.

Fakülte bünyesinde eğitim veren Seramik ve Cam Bölümü ile Resim Bölümü için gerçekleştirilecek özel yetenek sınavına katılmak isteyen adaylar, 3-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek.

Özel Yetenek Sınavı ise 18 Ağustos 2026 Salı günü saat 13.00'te, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nde gerçekleştirilecek.

Şeyh Edebali Üniversitesinden yapılan duyuruda, güzel sanatlar alanında eğitim almak isteyen adayların başvuru takvimini takip ederek işlemlerini belirtilen tarihler arasında tamamlamaları gerektiği hatırlatıldı.