Reshad Strik'ten duygusal itiraf: Gamze Özçelik'le nasıl tanıştı? İyilik yolunda başlayan aşk

Reshad Strik Kimdir?

22 Haziran 1981 tarihinde Avustralya’da doğan Reshad Strik, Bosna asıllı bir oyuncudur. Avustralya’da başladığı kariyerine Hollywood projeleriyle devam etmiş, ardından Türkiye’ye gelerek Filinta ve Diriliş Ertuğrul gibi sevilen yapımlarda rol almıştır.

Aynı zamanda TRT Belgesel kanalında yayınlanan ve farklı zanaatları tanıtan yeni rotamız adlı programın sunuculuğunu üstlenmiştir. Hem uluslararası kariyeri hem de Türkiye’deki projeleriyle tanınan Strik, sosyal sorumluluk projelerine duyarlılığıyla da bilinmektedir.