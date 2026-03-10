Kanal D ekranlarında yayınlanan "Bir Ramazan Akşamı" programına konuk olan Bosna asıllı Avustralyalı oyuncu Reshad Strik, eşi Gamze Özçelik ile tanışma hikayelerini ilk kez paylaştı. Aralarındaki bağın temellerinin Afrika'da atıldığını belirten Strik, samimi açıklamalarda bulundu.
Reshad Strik'ten duygusal itiraf: Gamze Özçelik'le nasıl tanıştı? İyilik yolunda başlayan aşk
Reshad Strik, Gamze Özçelik ile tanışma hikayesini anlattı. Gana'daki bir köyde başlayan tesadüfün ardından Umuda Koşanlar Derneği'nde buluşan çiftin iyilikle filizlenen aşkı, Strik'in "Ruhuna aşık oldum" sözleriyle duygulandırdı. Gamze Özçelik'in yardımseverliği bu aşkın temeli oldu.
Gana'da Başlayan Tesadüf
Reshad Strik, yıllar önce Gana’da ziyaret ettiği bir köyün, hayatının dönüm noktası olacağından habersizdi. Strik'ten iki yıl sonra aynı köye giden Gamze Özçelik, köylülerin kendisinden bahsetmesi üzerine Strik ile iletişime geçti.
"Ruhuna Aşık Oldum"
Gamze Özçelik'in kendisini Umuda Koşanlar Derneği’ne davet etmesiyle tanıştıklarını belirten Strik, süreci şu sözlerle anlattı:
"Birlikte yardım faaliyetlerinde bulunmaya başladık. Gamze çok mücahit bir kadın; yardım etmek için her türlü zorluğu göze alıyor. Onun yardımseverliğine ve ruhuna aşık oldum."
Gamze Özçelik Kimdir?
22 Kasım 1982 tarihinde İstanbul’da doğan Gamze Özçelik, Türk model, oyuncu ve sunucudur. Kariyerine elite model look yarışmasıyla başlayan ve ardından seni yaşatacağım, hırsız var gibi projelerde yer alan Özçelik, asıl büyük çıkışını efsane dizi "Arka sokaklar" daki Zeynep komiser karakteriyle yapmıştır.
Zaman içerisinde oyunculuk kariyerine ara vererek kendini tamamen hayır işlerine adayan Özçelik, Umuda Koşanlar Derneği'ni kurarak dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmaya başlamıştır. Günümüzde insani yardım projeleriyle tanınan önemli bir aktivisttir.
Reshad Strik Kimdir?
22 Haziran 1981 tarihinde Avustralya’da doğan Reshad Strik, Bosna asıllı bir oyuncudur. Avustralya’da başladığı kariyerine Hollywood projeleriyle devam etmiş, ardından Türkiye’ye gelerek Filinta ve Diriliş Ertuğrul gibi sevilen yapımlarda rol almıştır.
Aynı zamanda TRT Belgesel kanalında yayınlanan ve farklı zanaatları tanıtan yeni rotamız adlı programın sunuculuğunu üstlenmiştir. Hem uluslararası kariyeri hem de Türkiye’deki projeleriyle tanınan Strik, sosyal sorumluluk projelerine duyarlılığıyla da bilinmektedir.