Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hazreti İsa'nın diriliş günü olarak kutlanan Paskalya Bayramı dolayısıyla Cemal Gürsel Mahallesi'nde bulunan Azize Tekla Kilisesi'nde ayin düzenlendi.
Renkli yumurtalar bu kez barış için tokuşturuldu: Azize Tekla Kilisesi’nde tarihi anlar
Hristiyan dünyasının en büyük bayramlarından Paskalya, Hatay Samandağ’da coşkuyla karşılandı. Azize Tekla Kilisesi’ndeki ayinde dualar edildi, ilahiler okundu ve geleneksel yumurta tokuşturma ritüeliyle bayram sevinci zirveye taşındı.Derleyen: Mehmet Köpüklü
Haberi Paylaş
1 16
Kilise papazı Abdullah Yumurta'nın yönettiği ayinde, kilise korosu ilahiler söyledi, mum yakarak dualar okudu.
2 16
Havai fişek gösterilerinin de yapıldığı ayin sonunda, vatandaşlar boyalı yumurtaları tokuşturarak, birbirlerinin bayramını kutladı.
3 16
4 16
5 16
6 16
7 16
8 16
9 16
10 16
11 16
12 16
13 16
14 16
15 16
16 16
Kaynak: DHA