Kedi dünyasının en gizemli ve büyüleyici üyelerinden biri olan Torti (Tortoiseshell) kedileri, adlarını kaplumbağa kabuğunu andıran benzersiz kürk desenlerinden alıyor. Siyah, turuncu, krem ve kahverenginin adeta bir tuvalde rastgele harmanlanmasıyla oluşan bu kürk yapısı, hiçbir Torti kedisinde aynı değildir. Tıpkı insan parmak izi gibi, her Torti kedisinin desen haritası tamamen kendine hastır.

NEDEN HEP DİŞİ?

Torti kedilerini asıl ilginç kılan özelliklerin başında genetik yapıları geliyor. Bu büyüleyici kürk kombinasyonunun ortaya çıkması için iki adet X kromozomuna ihtiyaç vardır. Bu nedenle Torti kedilerinin %99.9’u dişi olarak dünyaya gelir. Çok nadir görülen (yaklaşık 3.000'de 1 olasılık) erkek Torti kedileri ise Klinefelter sendromu (XXY) adı verilen bir kromozom anomalisiyle doğarlar ve genellikle kısırdırlar. Yani sokakta veya barınakta bir Torti görüyorsanız, onun bir "kız" olma ihtimali neredeyse kesindir.

TORTİTUDE NEDİR?

Kedi dünyasında Torti sahiplerinin çok iyi bildiği bir terim vardır: "Tortitude". Bu kelime, Torti kedilerinin kendilerine özgü, biraz asabi, fazlasıyla bağımsız ama bir o kadar da tutkulu karakterlerini tanımlamak için kullanılır. Sıradan kedilere göre çok daha konuşkan, ne istediğini bilen ve sınırlarını net çizen bu canlılar, sahiplerine karşı ise inanılmaz derecede sadık ve sevgi doludur. Kendilerini ailenin lideri gibi hissetmeyi severler.

Sonuç olarak, Torti kedileri sadece dış görünüşleriyle değil, genetik kökenleri ve taklit edilemez "buraların ağası benim" tavırlarıyla da evcil hayvan dünyasının en özel canlıları arasında yer alıyor. Evinizi bir Torti ile paylaşıyorsanız, hayatınızın asla sıkıcı olmayacağını zaten biliyorsunuzdur.