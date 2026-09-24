Renault'un bu arabasını gördüğünüz anda sanki fonda Tokyo Drift çalıyor

Nostaljiyi canlandırmak amacıyla hazırlanan ve sıra dışı görüntüsünün otomobil dünyasında daha uzun süre çok konuşulacağı bu özel proje, 1964 yılının efsanevi yarış ruhunu yüksek performans ve modern elektrikli altyapıyla buluşturuyor.