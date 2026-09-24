Nostaljiyi canlandırmak amacıyla hazırlanan ve sıra dışı görüntüsünün otomobil dünyasında daha uzun süre çok konuşulacağı bu özel proje, 1964 yılının efsanevi yarış ruhunu yüksek performans ve modern elektrikli altyapıyla buluşturuyor.
Renault'un bu arabasını gördüğünüz anda sanki fonda Tokyo Drift çalıyor
Renault; R5, R4 ve R17 modellerinin ardından Fransız motor sporlarının simge isimlerinden biri olan Renault 8 Gordini modelini %100 elektrikli konsept formuyla yeniden hayata geçirdi.Haber Merkezi
Görenlerin zihninde doğrudan "Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Drift" filmini canlandıran agresif duruşuyla model, sanki fonda Teriyaki Boyz'un efsanevi "Tokyo Drift" şarkısı çalıyormuş hissi uyandırıyor.
İKİ KAPILI DİNAMİK COUPE MİMARİSİ VE PİST ORANLARI
Orijinal modelin 4 kapılı gövde tipinden farklı olarak iki kapılı bir coupe formunda tasarlanan konsept; 4,12 metre uzunluk, 1,88 metre genişlik ve 1,27 metrelik alçak tavan ölçüleriyle dikkat çekiyor.
Önlerde 19 inç, arkalarda ise 20 inç büyüklüğündeki devasa jantlar araca güçlü bir ralli duruşu kazandırıyor.
Genişletilmiş ve kaslı arka çamurluklar orijinal versiyonun arkadan motorlu mimarisine atıf yaparken, aracın arka kısmında 270 beygir güç üreten tamamen elektrikli bir motor yer alıyor.
"CAFE RACER" TASARIM FELSEFESİ VE İKONİK ÇİZGİLER
Motosiklet kültüründeki "Cafe Racer" akımından ve R5 Turbo 3E konseptinden ilham alınarak tasarlanan modelde, saf mekanik görünümü öne çıkarmak adına sadeleştirilmiş bir gövde dili tercih ediliyor.
Ralli geçmişine selam gönderen ön bölümdeki 6 adet yuvarlak 3D LED far panjursuz burunla bütünleşirken, kapatıldığında gövde içinde kaybolan arka stoplar teknolojik bir yapı sunuyor.
İkonik çift beyaz çizgi ise kaputtaki hava ızgarasından kabin içine kadar uzanan yapısal bir öge olarak kullanılıyor.
Gövde renginde ise "Bleu de France" tonundan esinlenilen 3 katmanlı özel sedefli mavi boyaya yer veriliyor.
KABİNDE SÜRÜŞ ODAKLI DİJİTAL MİNİMALİZM
İç mekanda fırçalanmış alüminyum ve Alcantara malzemeler kullanılarak sürüş odaklı bir kokpit oluşturuluyor.
Alüminyum panel üzerinde havada duran yuvarlak dijital göstergeler retro ruha modern bir yorum katıyor.
Siyah Alcantara kaplı çanak koltukların orta kısmında kullanılan mavi fitilli kadife kumaşlar 1964 modelinin koltuklarına gönderme yaparken; plastik ve karbon fiber malzemelere yer verilmeyen kabinde, konsoldaki kronometre butonunda yer alan kırmızı nokta tek renkli detay olarak öne çıkıyor.
İşte bakmaya doyamayacağınız Renault 8 Gordini modeli...