Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Renault'un bu arabasını gördüğünüz anda sanki fonda Tokyo Drift çalıyor

Renault'un bu arabasını gördüğünüz anda sanki fonda Tokyo Drift çalıyor

Renault; R5, R4 ve R17 modellerinin ardından Fransız motor sporlarının simge isimlerinden biri olan Renault 8 Gordini modelini %100 elektrikli konsept formuyla yeniden hayata geçirdi.

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Renault'un bu arabasını gördüğünüz anda sanki fonda Tokyo Drift çalıyor - Resim: 1

Nostaljiyi canlandırmak amacıyla hazırlanan ve sıra dışı görüntüsünün otomobil dünyasında daha uzun süre çok konuşulacağı bu özel proje, 1964 yılının efsanevi yarış ruhunu yüksek performans ve modern elektrikli altyapıyla buluşturuyor.

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Renault'un bu arabasını gördüğünüz anda sanki fonda Tokyo Drift çalıyor - Resim: 2

Görenlerin zihninde doğrudan "Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Drift" filmini canlandıran agresif duruşuyla model, sanki fonda Teriyaki Boyz'un efsanevi "Tokyo Drift" şarkısı çalıyormuş hissi uyandırıyor.

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Renault'un bu arabasını gördüğünüz anda sanki fonda Tokyo Drift çalıyor - Resim: 3

İKİ KAPILI DİNAMİK COUPE MİMARİSİ VE PİST ORANLARI

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Renault'un bu arabasını gördüğünüz anda sanki fonda Tokyo Drift çalıyor - Resim: 4

Orijinal modelin 4 kapılı gövde tipinden farklı olarak iki kapılı bir coupe formunda tasarlanan konsept; 4,12 metre uzunluk, 1,88 metre genişlik ve 1,27 metrelik alçak tavan ölçüleriyle dikkat çekiyor.

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Renault'un bu arabasını gördüğünüz anda sanki fonda Tokyo Drift çalıyor - Resim: 5

Önlerde 19 inç, arkalarda ise 20 inç büyüklüğündeki devasa jantlar araca güçlü bir ralli duruşu kazandırıyor.

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Renault'un bu arabasını gördüğünüz anda sanki fonda Tokyo Drift çalıyor - Resim: 6

Genişletilmiş ve kaslı arka çamurluklar orijinal versiyonun arkadan motorlu mimarisine atıf yaparken, aracın arka kısmında 270 beygir güç üreten tamamen elektrikli bir motor yer alıyor.

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Renault'un bu arabasını gördüğünüz anda sanki fonda Tokyo Drift çalıyor - Resim: 7

"CAFE RACER" TASARIM FELSEFESİ VE İKONİK ÇİZGİLER

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Renault'un bu arabasını gördüğünüz anda sanki fonda Tokyo Drift çalıyor - Resim: 8

Motosiklet kültüründeki "Cafe Racer" akımından ve R5 Turbo 3E konseptinden ilham alınarak tasarlanan modelde, saf mekanik görünümü öne çıkarmak adına sadeleştirilmiş bir gövde dili tercih ediliyor.

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Renault'un bu arabasını gördüğünüz anda sanki fonda Tokyo Drift çalıyor - Resim: 9

Ralli geçmişine selam gönderen ön bölümdeki 6 adet yuvarlak 3D LED far panjursuz burunla bütünleşirken, kapatıldığında gövde içinde kaybolan arka stoplar teknolojik bir yapı sunuyor.

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Renault'un bu arabasını gördüğünüz anda sanki fonda Tokyo Drift çalıyor - Resim: 10

İkonik çift beyaz çizgi ise kaputtaki hava ızgarasından kabin içine kadar uzanan yapısal bir öge olarak kullanılıyor.

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Renault'un bu arabasını gördüğünüz anda sanki fonda Tokyo Drift çalıyor - Resim: 11

Gövde renginde ise "Bleu de France" tonundan esinlenilen 3 katmanlı özel sedefli mavi boyaya yer veriliyor.

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Renault'un bu arabasını gördüğünüz anda sanki fonda Tokyo Drift çalıyor - Resim: 12

KABİNDE SÜRÜŞ ODAKLI DİJİTAL MİNİMALİZM

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Renault'un bu arabasını gördüğünüz anda sanki fonda Tokyo Drift çalıyor - Resim: 13

İç mekanda fırçalanmış alüminyum ve Alcantara malzemeler kullanılarak sürüş odaklı bir kokpit oluşturuluyor.

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Renault'un bu arabasını gördüğünüz anda sanki fonda Tokyo Drift çalıyor - Resim: 14

Alüminyum panel üzerinde havada duran yuvarlak dijital göstergeler retro ruha modern bir yorum katıyor.

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Renault'un bu arabasını gördüğünüz anda sanki fonda Tokyo Drift çalıyor - Resim: 15

Siyah Alcantara kaplı çanak koltukların orta kısmında kullanılan mavi fitilli kadife kumaşlar 1964 modelinin koltuklarına gönderme yaparken; plastik ve karbon fiber malzemelere yer verilmeyen kabinde, konsoldaki kronometre butonunda yer alan kırmızı nokta tek renkli detay olarak öne çıkıyor.

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Renault'un bu arabasını gördüğünüz anda sanki fonda Tokyo Drift çalıyor - Resim: 16

İşte bakmaya doyamayacağınız Renault 8 Gordini modeli...

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Renault'un bu arabasını gördüğünüz anda sanki fonda Tokyo Drift çalıyor - Resim: 17
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Renault'un bu arabasını gördüğünüz anda sanki fonda Tokyo Drift çalıyor - Resim: 18
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Renault'un bu arabasını gördüğünüz anda sanki fonda Tokyo Drift çalıyor - Resim: 19
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Renault'un bu arabasını gördüğünüz anda sanki fonda Tokyo Drift çalıyor - Resim: 20
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Renault'un bu arabasını gördüğünüz anda sanki fonda Tokyo Drift çalıyor - Resim: 21
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Renault'un bu arabasını gördüğünüz anda sanki fonda Tokyo Drift çalıyor - Resim: 22
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Renault'un bu arabasını gördüğünüz anda sanki fonda Tokyo Drift çalıyor - Resim: 23
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Renault'un bu arabasını gördüğünüz anda sanki fonda Tokyo Drift çalıyor - Resim: 24
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Renault'un bu arabasını gördüğünüz anda sanki fonda Tokyo Drift çalıyor - Resim: 25
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Renault'un bu arabasını gördüğünüz anda sanki fonda Tokyo Drift çalıyor - Resim: 26
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Renault'un bu arabasını gördüğünüz anda sanki fonda Tokyo Drift çalıyor - Resim: 27
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Renault'un bu arabasını gördüğünüz anda sanki fonda Tokyo Drift çalıyor - Resim: 28
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Renault'un bu arabasını gördüğünüz anda sanki fonda Tokyo Drift çalıyor - Resim: 29
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Renault'un bu arabasını gördüğünüz anda sanki fonda Tokyo Drift çalıyor - Resim: 30
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Renault'un bu arabasını gördüğünüz anda sanki fonda Tokyo Drift çalıyor - Resim: 31
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Renault'un bu arabasını gördüğünüz anda sanki fonda Tokyo Drift çalıyor - Resim: 32
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Renault'un bu arabasını gördüğünüz anda sanki fonda Tokyo Drift çalıyor - Resim: 33
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Renault'un bu arabasını gördüğünüz anda sanki fonda Tokyo Drift çalıyor - Resim: 34
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