Görsel ve teknolojik açıdan kapsamlı bir güncellemeden geçen yeni Renault Kwid; Brezilya ve Hindistan pazarları arasındaki uçurumla konuşuluyor.
Renault Kwid'in pazarlar arası dev fiyat farkı dikkat çekti
Renault, kompakt hatchback modeli Kwid’i Güney Amerika pazarı için makyajlayarak tanıttı. Tasarımı modernleştirilen ve kabin teknolojileri yenilenen araç, getirdiği görsel yeniliklerden ziyade satıldığı pazarlar arasındaki devasa fiyat farkıyla otomotiv gündemine oturdu.Haber Merkezi
Brezilya’da 16.000 dolar seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunulan model, Hindistan’daki 4.700 dolarlık başlangıç etiketinin üç katından fazlasına alıcı buluyor.
PAZARLAR ARASINDAKİ DEVASA FİYAT FARKI
Brezilya’daki yüksek vergi yükü, donanım farklılıkları ve Hindistan’ın 4 metrenin altındaki araçlara uyguladığı vergi avantajları bu durumun başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.
Ancak yine de aynı altyapıyı paylaşan iki model arasındaki üç katı aşan fark, otomotiv üreticilerinin pazarlara göre uyguladığı kâr marjlarını yeniden tartışmaya açtı.
DIŞ TASARIMDA MODERN DOKUNUŞLAR
2016 yılından bu yana ikinci kez kapsamlı bir makyaj geçiren Kwid, dış tasarımda Fransız markanın yeni çizgisini yansıtıyor.
Çift parçalı far yapısını koruyan otomobil; yeniden tasarlanan ön tamponu, daha ince ön ızgarası, yeni alt koruma plakası ve arka stop grafikliği ile daha şık bir görünüme kavuştu.
Donanım listesinin tepesindeki Outsider paketinde ise tavan rayları, çift renkli 14 inç alaşım jantlar ve ek gövde korumaları yer alıyor.
KABİN İÇİ TEKNOLOJİ ARTTI, MEKANİK ALTYAPI KORUNDU
Güney Amerika versiyonunun iç mekanında belirgin güncellemeler yapıldı.
Ön konsola 10.1 inçlik multimedya ekranı ile 7 inçlik dijital gösterge paneli entegre edilirken, direksiyona markanın yeni logosu yerleştirildi.
Giriş seviyesi Evolution paketinde ise bu ekranların yerinde plastik kaplama bulunuyor.
Mekanik tarafta değişikliğe gitmeyen Renault; emektar CMF-A platformunu ve 5 ileri manuel şanzımanla kombine edilen 1.0 litrelik esnek yakıtlı atmosferik motoru kullanmaya devam ediyor.