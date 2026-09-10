Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Renault Kwid'in pazarlar arası dev fiyat farkı dikkat çekti

Renault Kwid'in pazarlar arası dev fiyat farkı dikkat çekti

Renault, kompakt hatchback modeli Kwid’i Güney Amerika pazarı için makyajlayarak tanıttı. Tasarımı modernleştirilen ve kabin teknolojileri yenilenen araç, getirdiği görsel yeniliklerden ziyade satıldığı pazarlar arasındaki devasa fiyat farkıyla otomotiv gündemine oturdu.

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Renault Kwid'in pazarlar arası dev fiyat farkı dikkat çekti - Resim: 1

Görsel ve teknolojik açıdan kapsamlı bir güncellemeden geçen yeni Renault Kwid; Brezilya ve Hindistan pazarları arasındaki uçurumla konuşuluyor.

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Renault Kwid'in pazarlar arası dev fiyat farkı dikkat çekti - Resim: 2

Brezilya’da 16.000 dolar seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunulan model, Hindistan’daki 4.700 dolarlık başlangıç etiketinin üç katından fazlasına alıcı buluyor.

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Renault Kwid'in pazarlar arası dev fiyat farkı dikkat çekti - Resim: 3

PAZARLAR ARASINDAKİ DEVASA FİYAT FARKI

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Renault Kwid'in pazarlar arası dev fiyat farkı dikkat çekti - Resim: 4

Brezilya’daki yüksek vergi yükü, donanım farklılıkları ve Hindistan’ın 4 metrenin altındaki araçlara uyguladığı vergi avantajları bu durumun başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.

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Renault Kwid'in pazarlar arası dev fiyat farkı dikkat çekti - Resim: 5

Ancak yine de aynı altyapıyı paylaşan iki model arasındaki üç katı aşan fark, otomotiv üreticilerinin pazarlara göre uyguladığı kâr marjlarını yeniden tartışmaya açtı.

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Renault Kwid'in pazarlar arası dev fiyat farkı dikkat çekti - Resim: 6

DIŞ TASARIMDA MODERN DOKUNUŞLAR

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Renault Kwid'in pazarlar arası dev fiyat farkı dikkat çekti - Resim: 7

2016 yılından bu yana ikinci kez kapsamlı bir makyaj geçiren Kwid, dış tasarımda Fransız markanın yeni çizgisini yansıtıyor.

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Renault Kwid'in pazarlar arası dev fiyat farkı dikkat çekti - Resim: 8

Çift parçalı far yapısını koruyan otomobil; yeniden tasarlanan ön tamponu, daha ince ön ızgarası, yeni alt koruma plakası ve arka stop grafikliği ile daha şık bir görünüme kavuştu.

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Renault Kwid'in pazarlar arası dev fiyat farkı dikkat çekti - Resim: 9

Donanım listesinin tepesindeki Outsider paketinde ise tavan rayları, çift renkli 14 inç alaşım jantlar ve ek gövde korumaları yer alıyor.

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Renault Kwid'in pazarlar arası dev fiyat farkı dikkat çekti - Resim: 10

KABİN İÇİ TEKNOLOJİ ARTTI, MEKANİK ALTYAPI KORUNDU

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Renault Kwid'in pazarlar arası dev fiyat farkı dikkat çekti - Resim: 11

Güney Amerika versiyonunun iç mekanında belirgin güncellemeler yapıldı.

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Renault Kwid'in pazarlar arası dev fiyat farkı dikkat çekti - Resim: 12

Ön konsola 10.1 inçlik multimedya ekranı ile 7 inçlik dijital gösterge paneli entegre edilirken, direksiyona markanın yeni logosu yerleştirildi.

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Renault Kwid'in pazarlar arası dev fiyat farkı dikkat çekti - Resim: 13

Giriş seviyesi Evolution paketinde ise bu ekranların yerinde plastik kaplama bulunuyor.

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Renault Kwid'in pazarlar arası dev fiyat farkı dikkat çekti - Resim: 14

Mekanik tarafta değişikliğe gitmeyen Renault; emektar CMF-A platformunu ve 5 ileri manuel şanzımanla kombine edilen 1.0 litrelik esnek yakıtlı atmosferik motoru kullanmaya devam ediyor.

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