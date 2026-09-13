Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Renault'dan küresel pazarda sürpriz hamle

Renault'dan küresel pazarda sürpriz hamle

Fransız otomotiv üreticisi Renault, Avrupa dışı pazarlardaki varlığını güçlendirmeyi hedefleyen futuREady stratejisi doğrultusunda yeni kompakt pickup modeli Niagara'yı resmi olarak sergiledi.

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Renault'dan küresel pazarda sürpriz hamle - Resim: 1

Arjantin’deki Cordoba tesislerinde üretileceği açıklanan araç, ticariden ziyade günlük kullanım ve macera odaklı "lifestyle" bir model olarak öne çıkıyor.

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Renault'dan küresel pazarda sürpriz hamle - Resim: 2

Renault Group Modular Platform (RGMP) mimarisi üzerine inşa edilen Niagara, 4.94 metre uzunluğa ve 1.72 metre yüksekliğe sahip.

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Dış tasarımda kaslı ön yüz, inceltilmiş LED farlar, "Thor" imzalı gündüz aydınlatmaları ve ön ızgaradaki piksel krom kaplamalı devasa "RENAULT" yazısı dikkat çekiyor.

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Gövde hatlarındaki akıcılığı sağlamak adına arka kapı kolları C sütununa gizlenirken, tavan rayları ve bagaj kapağındaki kabartmalı model ismi outdoor vurgusunu tamamlıyor.

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İÇ MEKANDA SUV KONFORU VE GELİŞMİŞ GOOGLE ENTEGRASYONU

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Geleneksel pickup anlayışının aksine kabin içerisinde binek SUV standartlarını sunan modelde OpenR Link bilgi-eğlence sistemi yer alıyor.

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Entegre Google altyapısı sayesinde sürücüler harita, asistan ve uygulama mağazası servislerini ek bir cihaza ihtiyaç duymadan doğrudan araç üzerinden kullanabiliyor.

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İLK ETAPTA LATİN AMERİKA'DA SATIŞA SUNULACAK

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İlk aşamada Brezilya, Arjantin ve Kolombiya gibi Latin Amerika pazarlarında içten yanmalı motor seçenekleriyle boy gösterecek olan Niagara, Fiat Toro, Ford Maverick ve RAM Rampage gibi modellere rakip olacak.

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RGMP platformunun esnek yapısı sayesinde ilerleyen süreçte modele full hibrit ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) motor seçeneklerinin de eklenmesi planlanıyor.

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