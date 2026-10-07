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Fransız üretici Renault, elektrikli otomobiller, batarya teknolojileri ve erişilebilir fiyatlı modelleri odağına alan yeni yatırım hamlesini açıkladı. Şirketin üst yöneticisi (CEO) François Provost, önümüzdeki beş yıl içinde ülke genelinde en az 10 milyar euroluk kaynak kullanılacağını belirtti. Son beş yıllık dönemde Fransa altyapısını elektrikli mobiliteye dönüştürmek adına 13 milyar euroluk yatırım gerçekleştiren marka, yeni bütçeyle birlikte pazar payını artırmayı hedefliyor.

Yatırım planının sahaya yansıtılması Fransa'daki siyasi ve sosyal dengelere bağlanırken, finansmanın büyük bölümü geniş kitlelere hitap edecek elektrikli modellere ayrılacak. Şirket ayrıca geçtiğimiz günlerde İspanya'daki tesislerine de 600 milyon euroluk ilave yatırım kararı aldığını duyurmuştu.

YENİ PLATFORM VE 22 FARKLI MODEL GELİYOR

Söz konusu yatırım hamlesi, markanın "futuREady" olarak adlandırdığı stratejinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Plan kapsamında 2030 yılına kadar Avrupa pazarında 16'sı tamamen elektrikli olmak üzere toplam 22 yeni modelin lansmanı gerçekleştirilecek.

Üretim maliyetlerini düşürmeyi hedefleyen marka, RGEV Medium 2.0 adını verdiği 800 voltluk yeni mimarinin yanı sıra gelişmiş batarya ve güç aktarma sistemleri üzerinde çalışıyor. Megane E-Tech, Scenic E-Tech, Renault 5 E-Tech ve Alpine A290 gibi elektrikli modellerin üretildiği ülkenin kuzeyindeki ElectriCity kümelenmesi ise markanın küresel elektrikli araç stratejisindeki merkezi konumunu koruyor.