Halk TV’de son dönemde yaşanan istifa ve ayrılık tartışmaları sürerken, gazeteci Remziye Demirkol, Medyascope yayınında gazeteci Göksel Göksu’ya yaptığı açıklamalarla medya sektöründeki maaş politikaları ve işten çıkarmaları eleştirdi.

Demirkol, medya patronlarının ekonomik zorluk söylemleri üzerinden kamuoyunda mağduriyet oluşturmasına tepki göstererek, "O kadar büyük bir güç tutuyor ki bu mecranın sahibi.. Bir kişiye verdiğiniz maaşla o 40 kişiyi kovmayabilirdiniz, bu bir tercih meselesi. Siz olası bir tsunami geliyor olabilir mi diyerek bu gemiden inmiş, yandaş medyada çalışmakta beis görmemiş bir insanla değer terazinizi tartıyorsunuz" diyen Demirkol, bunun bilinçli bir tercih olarak yapıldığını ifade etti.

“KAHRAMAN PATRONLAR DEĞİL, DİRENEN GAZETECİLERDİR”

Gazetecilerin düşük maaşlarla mesleki duruşlarını korumaya çalıştığını söyleyen Demirkol, "Hiçbir medya patronu buradan bir kahramanlık hikâyesi devşirmesin. O küçücük canıyla, aldığı 30-35 bin TL ile 'ben inanmadığım bir yerde kalemimi oynatmayacağım' diyen editördür, rejideki çalışandır kahraman" ifadelerini kullandı.

Demirkol ayrıca, bazı gazetecilerin yüksek maaşlarla farklı medya gruplarına geçmesini de eleştirerek, “İnsanlar küçücük canlarıyla bir yerde durmaya çalışıyor” dedi.