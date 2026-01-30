YENİÇAĞ yazarı Remzi Özdemir’in X hesabına erişim engeli getirildi. Karar, Tera Yatırım adlı firmanın açtığı dava sonrasında geldi. Özdemir, konuyla ilgili YENİÇAĞ’a yaptığı açıklamada şirketin avukatlarının Bakırköy 4. Sulh Ceza Mahkemesi’nde açtığı davada kendisinin X hesabına erişim engeli gelmesinin talep edildiğini söyledi. Mahkemenin bu talebi anayasaya aykırı olduğu gerekçesi ile reddettiğini belirten Özdemir, buna karşın bir üst mahkemeye yapılan itirazın kabul edildiğini söyledi.

Özdemir, Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacağını vurguladı.

ERİŞİM ENGELİ GELMESİNİN NEDENİ NE?

Remzi Özdemir’in sosyal medya hesabına getirilen erişim engelinin nedeninin YENİÇAĞ’da 16 Kasım 2025’te yayınlanan “SPK’nın üzerine düşen gölge…” başlıklı yazısı ve Özdemir’in sosyal medya hesabında paylaştığı bir haber olduğu öğrenildi.

Özdemir, köşe yazısında Tera Yatırım’ın SPK’dan gelen ceza sonrası yönetim kuruluna aralarında Cumhurbaşkanı Danışmanının da yer aldığı üst düzey isimlerin yönetim kuruluna alınmasına dikkat çekerek, “Bu kadar güçlü bürokratların oturduğu bir yapıyı SPK nasıl denetler? Ceza verebilir mi? Dosyasını açabilir mi?” ifadelerini kullanmıştı.

YENİÇAĞ yazarı Özdemir konuyla ilgili yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Başdanışmanının istifa ettiğini ve kurumun sonrasında şirketin MHP yönetiminde yer alan bir ismi yönetim kuruluna aldığını söyledi.

Remzi Özdemir’in X hesabına erişim engeli getirilmesinin bir başka nedeninin ise sosyal medya hesabında paylaştığı bir haber olduğu öğrenildi. 30 Aralık 2025 tarihli haberde Tera Yatırım’ın en çok kazandıran fonundaki yüksek düşüşe dikkat çekildi. Haberde Tera Yatırım’ın açıklamasına yer verilerek fondaki düşüşün nedeninin teknik bir hatadan kaynaklı olduğu bildirildi.

Özdemir, kararı şaşkınlıkla karşıladığının altını çizerek hukuki yollara başvuracağını söyledi.