Murat Muratoğlu'nun Youtube hesabında Ekonomist Remzi Özdemir'i ağırladı. Program'da ev fiyatları ve krediler üzerine konuşan Özdemir, 2026 yılındaki ev fiyatları ve krediler konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Tekstilde yüzyılın krizi olduğunu belirten Özdemir, benzer bir krizin inşaat sektöründe de yaşandığını vurguladı. Onlarca firmanın konkordato ilan ettiğini belirten Özdemir, bir sürü şirketin de konkordato talebinin ret edildiğini aktardı.

İstanbul'da ortalama standartlarda bir evin 5 milyon liradan başladığını söyleyen Özdemir, "Gidiyorsunuz 5 milyonluk bir ev alacaksınız. Eşinizden, dostunuzdan kolunuzdaki altınları bozdurdunuz. 1 milyonun peşinden çıkarttınız. 4 milyon kredi ya. Arkadaşlar bakın 4 milyon kredinin aylık faizi 3 milyon lira. 300.000 L pardon 300.000 lirayı kim nasıl ödeyebilir?"

Başınızı sokacak bir eviniz yok ise ev almanın mantıklı olduğunu belirten Özdemir, altın ve dövizle asla borçlanılmaması tavsiyesinde bulundu.

Faizlerin düşmesine rağmen konut kredisin hala 2.60'larda olduğunu vurgulayan Özdemir, "Konut kredisi 2.60'a geldi. Yani 2.60'tan borçlanmak mantıklı mı? Evet, mantıklı. Eğer siz, önümüzdeki dönemde enflasyonu bekliyorsanız çok mantıklı. Yani ben diyorsam ki eğer enflasyon 50 olacak hatta yeniden 60 olacak giderim ben 3'ten de kredi alırım. Çünkü o enflasyon karşılığında eriyecektir ve krediyi mümkün olduğunca uzun alırım. Uzun süre alırım. Ha ama gerçekten bunların uyguladığı politikalar başarılı olur. Parasal sıkılaştırma devam eder. Enflasyon düşerse eğer işte o zaman gerçekten çok ciddi ödeme zorluğu çekersiniz. Hatırlarsanız son 1 bu 5 yıldır insanlar o kredi çekenler halen yapılandırma bekliyor. Bankalar bir tane bile yapılandırma yapmadı" uyarısında bulundu.

Enflasyon yukarı olarak görünse dahi TÜİK'in şapkadan tavşan çıkartarak maaş artışımızın beklenen seviyelerde olmadığını belirten Özdemir, "Yani sizin 1 kilo ete verdiğiniz para artarken sizin o eti almak için kazandığınız para daha da azalıyor. İşte bu nedenle taksiti ödeme şansınız zorlaşıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Konut çılgınlığı başlayacak diye bir beklenti var

Özdemir BDDK'nın konut çılgınlığına izin vermeyeceğini belirterek, "Buradan net bir şekilde söyleyeyim. BDDK bu çılgınlığa izin vermeyecek. Yani en azından eee kredili bir konut alımına izin vermeyecek. Yani 2026 yılı içerisinde bankalardan net bir şekilde altını çizerek söylüyorum arkadaşlar. BDDK paranın konuta gitmesine izin vermeyecek. Bu nedenle bir konut kredilerinde yapılandırma bekleyenler çok beklersiniz. İki konut kredisi faizi düşsün ya da krediler açılsın da konut alalım diyenler daha çok beklersiniz" dedi

'Yatırım için ev alma dönemi bitti '

Yatırım için ev alma dönemi bittiğini vurgulayan Özdemir, "Yani artık ben işte şuradan ev alayım 5 sene sonra buna satayım. Yok arkadaşlar bir kere ki bu devletin vergi politikası değişti. İkinci evden sonra kademeli vergi geliyor. Diyeceksiniz ki peki bunlar olumsuzsa fiyatlar düşer arkadaşlar. Fiyatlar düşmeyecek. Fiyatların artık ikinci eller düşebilir. Bakın ikinci eller belirli bir kademeye kadar düşebilir. Yani sıkışan gözünü kapatır, elini uzatır o paraya. Ama benim söylediğim birinci el inşaat. Bakın onu çok dikkate almanızı tavsiye ediyorum. Orada ciddi anlamda artık inşaat sayısı azalacak. İnşaat sayısı azalacağı için sizin daha doğru dürüst ev bulma şansınız da azalacak. Ancak kentsel dönüşümle bulabileceksiniz. Kentsel dönüşümün dışında öyle işte 5.000 yapılık, 3.000 yapı bunların artık sonuna gelindi. 2026'da en azından ben 27'yi öngöremiyoruz. 2026'da bunlar olmayacak. Bu nedenle 2026'da siz eğer nakit ayarlayabiliyorsanız ev almanızı tavsiye ederim. Çünkü 3 aya kadar aldınız aldınız. 3 aydan sonra fiyatlar 1inci el fiyatlarında ciddi bir artış bekliyorum arkadaşlar. Tabii bunu söylerken tekrar ediyorum yatırım amaçlı değil. Çünkü halen daha Türk lirası cazip olmaya devam edecek arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

TOKİ başvuru paraları vadesizde duruyor

500.00 Konut projesine de değinen Özdemir, "İlk çekimi Adıyaman'da yaptılar.Ben canlı yayında da izledim. Şimdi sorun şu. Bakın buradaki 500.000 konut aslında daha önce yapılan 200.000'lik konutun eee projenin devamıydı. Yani yapılmayanın olmayan iptal edilen projeyi 500'e çıkartarak 500 lira olan peşin ödemeyi de eee 5.000 liraya çıkartarak yeniden başladılar. Şimdi ben param medyada bir haber yaptım arkadaşlar. Bakın şu anda TOKİ'nin ya da emlak konutun pardon sizin yatırdığınız o 5.000 liradan vadesizde duruyor. Eee kuruma karı günde 6 milyon lira. Her gün o para 6 milyon para kazanıyor. Bakın o parayı siz herhangi bir katılım şirketine ya da başka bir inşaat firmasına verseydiniz bu evi size bedava yaparlardı. Ya bedava değilse bile 1 milyona yaparlardı" dedi.

Kanal İstanbul güzergahındaki evler

Kanal İstanbul güzergahındaki evler konusuna da Özdemir, projenin bir hayal ürünü olduğunu vurguladı. Özdemir, Türkiye'nin Kanal İstanbul gibi bir projeyi yapacak parasının bulunmadığını söyledi. Oradaki evleri de yurtdışına, özellikle de Katarlılara pazarlandıklarını belirtti.