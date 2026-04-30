

Hatay / Mehmet Burgaç / Yeniçağ



Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Rektörlük binası inşaatında çalışan işçiler, aylardır ödenmeyen maaşları için hayatlarını hiçe sayarak kule vinç ve çatıya çıktı. 130 Milyon TL’lik hak ediş iddiası ortalığı karıştırdı.

6 Şubat depremlerinin ardından yeniden ayağa kaldırılmaya çalışılan Hatay’da, Mustafa Kemal Üniversitesi Serinyol Yerleşkesi’ndeki rektörlük binası inşaatı bugün dramatik sahnelere tanıklık etti. Yaklaşık 4 aydır maaşlarını alamadıklarını belirten onlarca işçi, çaresizlikten bina çatılarına ve dev kule vinçlere tırmanarak intihar girişiminde bulundu.

“ÜNİVERSİTE ÖDÜYOR, FİRMA VERMİYOR”

Olay yerinden edinilen bilgilere göre, inşaatı üstlenen Olgu Firması bünyesinde çalışan işçiler, Şubat ayından bu yana hiçbir ödeme alamadıklarını iddia ediyor. İşçilerin iddiasına göre; MKÜ Rektörlüğü, yüklenici firmaya yaklaşık 130 Milyon TL tutarında hak ediş ödemesi gerçekleştirdi. Ancak firmanın, işçilerin alın terini ödememekte ısrar ettiği öne sürülüyor.

150 DİLEKÇE SONUÇSUZ KALDI

Daha önce rektörlüğe ve ilgili kurumlara 150’ye yakın dilekçe verdiklerini ancak hiçbirine geri dönüş alamadıklarını belirten mağdur işçiler; “Evimize ekmek götüremiyoruz. Rektörlük ödeme yapıyor ama firma paranın üzerine yatıyor. Sesimizi duyurmak için ölmeyi mi bekliyorsunuz?” diyerek tepkilerini dile getirdiler.

YERLEŞKEDE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ ALARMDA

Eylemin üçüncü gününe girdiği belirtilen yerleşke içerisinde emniyet güçleri geniş güvenlik önlemleri alırken, 112 Acil Sağlık, UMKE ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri olası bir düşme veya intihar girişimine karşı bina önünde hazır bekletiliyor.

DEVLET BÜYÜKLERİNE ÇAĞRI

Mağduriyetlerinin giderilmesi için devlet büyüklerinden yardım isteyen işçiler, paraları hesaplarına yatana kadar eylemlerine son vermeyeceklerini ifade ettiler. Konuyla ilgili hem üniversite yönetiminin hem de yüklenici firma yetkilisi olarak adı geçen Fuat Şaylan’ın yapacağı açıklama merakla bekleniyor.