

Tokat / Fatih Karaman / Yeniçağ

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Ankara’da gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında savunma sanayi, yükseköğretim ve mesleki yeterlilik alanlarında önemli temaslarda bulundu. Gerçekleştirilen görüşmelerde üniversite–sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi, öğrencilerin uygulamalı eğitim imkanlarının artırılması ve ortak proje geliştirme konuları ele alındı.



HAVELSAN İLE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI



Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, ziyaretleri kapsamında HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ali Mantar ile bir araya geldi. Görüşmede üniversitemiz ile HAVELSAN arasında iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında özellikle Bilgisayar Mühendisliği ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencilerinin HAVELSAN bünyesinde staj yapabilmeleri konusunda mutabakata varıldı. Ayrıca eğitim alanında yürütülebilecek ortak çalışmalar ve akademik iş birlikleri üzerine de değerlendirmelerde bulunuldu.



GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK PROJE GÖRÜŞMESİ



Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, ziyaret programı kapsamında Gebze Teknik Üniversitesi ile de temaslarda bulunarak iki üniversite arasında ortak proje geliştirme imkanları üzerine görüşmeler gerçekleştirdi.



MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU İLE MİKRO YETERLİKLER GÖRÜŞMESİ



Ankara temasları çerçevesinde Rektör Yılmaz ayrıca Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Aşkın Tören ile de bir görüşme yaptı. Görüşmede üniversitemizin dönem başkanlığını yaptığı Anadolu Üniversiteler Birliği ortaklığında yürütülebilecek çalışmalar ele alındı. Bu kapsamda mikro yeterlikler çerçeve metni hazırlanması, Avrupa bilgilendirme toplantıları ve mesleki haritalama çalışmaları gibi konular üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.



Gerçekleştirilen ziyaretlerin, TOGÜ’nün akademik iş birliklerini güçlendirmesi ve öğrencilere yeni fırsatlar sunması açısından önemli katkılar sağlaması bekleniyor.