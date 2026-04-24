TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde hayata geçirilen Demirbaş Takip Sistemi Projesini yerinde inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.



İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Rektör Yılmaz, projeye ilişkin değerlendirmesinde dijital dönüşüm vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Üniversite hastanemizde hayata geçirilen Demirbaş Takip Sistemi, sağlık hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve güvenli yürütülmesi açısından önemli bir adımdır. Kritik tıbbi cihazların anlık olarak izlenebilmesi, hem operasyonel süreçlerimizi hızlandırmakta hem de hasta güvenliğine doğrudan katkı sağlamaktadır. Bu sistem sayesinde kaynak yönetiminde verimlilik artmış, cihazlara erişim süreleri önemli ölçüde kısalmış ve iş süreçlerimiz daha kontrollü bir yapıya kavuşmuştur.”



KRİTİK TIBBİ CİHAZLAR İÇİN GERÇEK ZAMANLI TAKİP SİSTEMİ



Üniversite Hastanemizde, kritik tıbbi cihazların anlık izlenmesi, erişim sürelerinin kısaltılması ve operasyonel verimliliğin artırılması amacıyla Demirbaş Takip Sistemi Projesi devreye alındı. Proje kapsamında RFID tabanlı gerçek zamanlı konum takip (RTLS) teknolojisi kullanılarak hastane genelindeki mobil demirbaşların anlık olarak izlenmesi sağlandı. Özellikle acil servis, yoğun bakım ve ameliyathane gibi kritik birimlerde cihazların hızlı konumlandırılması hedeflendi.



OPERASYONEL VERİMLİLİK VE GÜVENLİKTE ARTIŞ



Geliştirilen sistem ile birlikte gerçek zamanlı konum izleme altyapısı kurulması sayesinde cihazların anlık takibi mümkün hale gelirken, sağlık personelinin ihtiyaç duyduğu ekipmanlara erişim süresi önemli ölçüde kısaltıldı. Ayrıca güvenli bölge tanımlamaları sayesinde cihazların belirlenen alanların dışına çıkması durumunda otomatik uyarı mekanizması devreye girerek sistem güvenliği artırıldı. Bu uygulamalarla cihaz arama süreleri azaltıldı, iş gücü kayıpları minimize edildi ve kritik ekipmanların daha etkin kullanımı sağlandı. Sistem aynı zamanda hasta güvenliği ve hizmet sürekliliğine de önemli katkılar sundu.



DEMİRBAŞ SAYIM SÜREÇLERİ DİJİTALLEŞTİ



Hastanede envanter yönetimini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Demirbaş Sayım Sistemi Projesi ile geleneksel manuel sayım yöntemleri terk edilerek RFID tabanlı dijital sayım altyapısına geçildi. Bu dönüşümle birlikte RFID el terminalleri kullanılarak temassız ve hızlı sayım imkânı sağlandı, oda bazlı demirbaşların kısa sürede taranabilmesi mümkün hale getirildi ve sistem üzerinden yapılan anlık karşılaştırmalarla eksik, fazla ya da yer değiştirmiş cihazların tespiti otomatik olarak gerçekleştirildi. Ayrıca geliştirilen raporlama altyapısı sayesinde denetim süreçleri daha şeffaf, hızlı ve kanıtlanabilir bir yapıya kavuştu.



ENVANTER YÖNETİMİNDE DİJİTAL KAYIT SİSTEMİ



Bir diğer önemli çalışma olan Demirbaş Kayıt Sistemi Projesi ile hastanede kullanılan tüm tıbbi cihaz ve donanımlar dijital ortama aktarılarak sistematik bir envanter yapısı oluşturuldu. Bu kapsamda her ekipman için benzersiz bir demirbaş numarası tanımlanarak kimliklendirme standardı sağlandı, cihazların marka, model, seri numarası ve teknik bilgileri detaylı bir veri tabanına işlendi ve garanti ile sözleşme süreçlerinin sistem üzerinden takip edilebilir hale gelmesi sağlandı. Böylece cihazların yaşam döngüsü uçtan uca izlenebilir bir yapıya kavuşturularak bakım ve yönetim süreçleri daha planlı ve kontrol edilebilir hale getirildi.



DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE YENİ BİR AŞAMA



Dijital Sağlık Koordinatörlüğü tarafından yürütülen bu projeler, hastanenin dijital dönüşüm sürecine önemli katkılar sağlayarak envanter yönetiminde doğruluk, hız ve verimliliği artırdı. Kurumsal kaynakların daha etkin ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesine imkân tanıyan bu çalışmalar, aynı zamanda hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.