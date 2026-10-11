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Kaynak: AA / DHA / İHA

Ziyarette Rektör Şevli’ye; Hakkâri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Gençcelep, Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemil Göya ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Kayri eşlik etti. Heyet, okulun modern eğitim modeli, fiziki imkânları ve uluslararası düzeydeki programları hakkında detaylı bilgi aldı.

%1'LİK BAŞARI DİLİMİNDEKİ ÖĞRENCİLERE TAM BURSLU EĞİTİM

Ziyarette Özel Eren Fen ve Teknoloji Lisesi Yönetim Danışmanı Biriz Kutoğlu ve okul yönetimi tarafından karşılanan üniversite heyetine, okulun vizyonu ve kampüs olanakları aktarıldı.

Eren Holding bünyesinde 2023 yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan lise; Bitlisli gençlerin nitelikli eğitime erişimini sağlamak ve bölgenin sosyo-ekonomik gelişimine destek olmak amacıyla kuruldu. Tam burslu ve yatılı eğitim modeliyle dikkat çeken okul, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında Türkiye genelinde ilk %1'lik başarı dilimine giren öğrencileri kabul ediyor.

DÜNYA STANDARTLARINDA LABORATUVAR VE ULUSLARARASI DİPLOMALAR

Modern kampüsü ve ileri teknolojiyle donatılmış laboratuvarlarıyla öne çıkan lise, fen ve matematik ağırlıklı müfredatının yanı sıra uluslararası geçerliliği bulunan IGCSE ve IB Diploma Programı ile öğrencilerini hem Türkiye’nin hem de dünyanın seçkin üniversitelerine hazırlamayı hedefliyor.

REKTÖR PROF. DR. HAMDULLAH ŞEVLİ: BÖLGENİN GELECEĞİNE ÖNEMLİ KATKI SUNACAK

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, gençlerin kaliteli eğitime ulaşmasını sağlayan yatırımların hayati önemde olduğunu vurguladı.

Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve okulun kurucusu Ahmet Eren başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür eden Rektör Şevli, başarılı gençlere uluslararası standartlarda sunulan bu imkânların hem bölgedeki eğitim seviyesini artıracağını hem de gençlerin geleceğine yön vereceğini belirtti.