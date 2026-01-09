Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Rektör Arıbaş’tan üstün başarı gösteren akademisyenlere takdir belgesi

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, 2025 yılı Akademik Performans Değerlendirmesi sonuçlarına göre üstün başarı gösteren akademisyenlere takdir belgesi takdim etti.

Rektörlük Senato Salonu’nda düzenlenen programa; ASÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erşan Sever ve Prof. Dr. Yavuz Selim Çakmak’ın yanı sıra çok sayıda akademisyen katıldı. Programda konuşan ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Aksaray Üniversitesi’nin güçlü bir akademik altyapıya sahip olduğunu vurgulayarak, üniversitenin mevcut potansiyelinin daha ileriye taşınmasında akademisyenlerin emeğinin belirleyici rol oynadığını ifade etti.

“İmkânlarımızı da değerlendirdiğimizde pek çok üniversiteden daha iyi bir konumdayız” diyen Rektör Arıbaş, bu gücü akademisyenlerin katkılarıyla daha üst seviyelere taşıma konusunda kararlı olduklarını belirtti.

ARAŞTIRMA ALTYAPISINDA ÖNEMLİ ADIMLAR

Göreve geldikleri günden bu yana araştırma altyapısını güçlendirmeye yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Rektör Arıbaş; laboratuvarların iyileştirilmesi, ASÜBTAM laboratuvarlarının tüm akademisyenlerin kullanımına açılması, veri tabanları ile kütüphane kaynaklarının artırılması, BAP desteklerinin güçlendirilmesi, Proje Ofisi’nin kurulması ve Teknoloji Transfer Ofisi faaliyetlerinin bu kapsamda hayata geçirildiğini söyledi.

Gebze Teknik Üniversitesi ile sanayi iş birlikleri konusunda önemli temaslar sağlandığını da aktaran Arıbaş, sanayi projeleri çerçevesinde ASÜ akademisyenlerinin farklı üniversitelerle buluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

AR-GE DEKANLIĞI BİLİMSEL ÜRETİMİ GÜÇLENDİRECEK

Akademisyenlerle istişareye büyük önem verdiklerini vurgulayan Rektör Arıbaş, yakın zamanda kurulması planlanan Araştırma Geliştirme (AR-GE) Dekanlığı’nın üniversitenin bilimsel üretim gücüne önemli katkılar sunacağını belirtti. Arıbaş, “AR-GE Dekanlığımızın kuruluş ve gelişim sürecinde sizlerin desteği ve geri bildirimleri bizim için son derece kıymetli” dedi.

BAP bütçesini artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini ve yılda iki kez proje çağrısına çıkıldığını hatırlatan Arıbaş, TÜBİTAK, kalkınma ajansları ve uluslararası fonlar başta olmak üzere dış kaynaklı projelere daha fazla yönelinmesi gerektiğine dikkat çekti. Proje Ofisi’nin bu süreçte akademisyenlere daha etkin destek sağlayacağını da sözlerine ekledi.

Konuşmasının sonunda gençlerin bilimsel çalışmalara teşvik edilmesinin önemine değinen Rektör Arıbaş, akademisyenlere öğrencileri TÜBİTAK 2209 projeleri başta olmak üzere çeşitli araştırma faaliyetlerine yönlendirmeleri ve mentörlük yapmaları çağrısında bulundu.

Program, akademisyenlerin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından, 2025 yılı Akademik Performans Değerlendirmesi sonucunda üstün başarı gösteren akademisyenlere takdir belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.