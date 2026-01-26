

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi, eğitim-öğretim ve akademik kaliteyi uluslararası standartlara taşımak amacıyla akreditasyon yol haritasını netleştirdi. Bu kapsamda Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda, fakültenin mevcut durumu, yürütülen akademik çalışmalar ve akreditasyon sürecinde izlenecek adımlar kapsamlı şekilde ele alındı.

Toplantıya; ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Köse, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Talat Baran ile fakülte öğretim üyeleri katıldı. Programda ilk olarak Dekan Prof. Dr. Talat Baran, fakültede yürütülen akademik ve bilimsel faaliyetlere ilişkin ayrıntılı bir sunum yaptı.

“FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, ASÜ’NÜN AMİRAL GEMİSİ”

Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Fen-Edebiyat Fakültesi’nin akreditasyon konusunda üniversite içinde öncü bir rol üstlendiğini vurguladı. Fakültenin ASÜ’nün “amiral gemisi” konumunda olduğunu ifade eden Arıbaş, burada yürütülen sürecin diğer fakültelere de örnek olmasını beklediklerini söyledi.

Türkiye genelinde üniversitelerde akreditasyon konusunda ciddi bir seferberlik yaşandığına dikkat çeken Rektör Arıbaş, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) bu konuda kararlı bir tutum sergilediğini belirtti. Arıbaş, akreditasyonun yalnızca kurumsal bir hedef değil, mezunların geleceği açısından da hayati önemde olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Mezunlarımızın her yerde rahatlıkla iş bulabilmesi, prestijli mezunlar olarak öne çıkabilmesi ve Aksaray Üniversitesi’nin dünyaya dönük bir üniversite hâline gelmesi için akredite olmak zorundayız.”

AKREDİTASYON SÜRECİ KADEMELİ YÜRÜTÜLECEK

Tüm bölümlerin aynı anda akredite edilmesinin mümkün olmadığını dile getiren Rektör Arıbaş, sürecin kademeli ve planlı bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Her bölümün kendi dinamikleri içinde akreditasyona hazır hâle gelmesi ve gerekli adımları atmasının önemine değinen Arıbaş, bu sürecin ancak ortak bir bilinçle başarıya ulaşabileceğini ifade etti.

Aksaray Üniversitesi’nin çok daha iyi noktaları hak ettiğini belirten Arıbaş, amaçlarının kimseyi yormak ya da zorlamak olmadığını, aksine üniversiteyi dünya standartlarında büyük üniversiteler arasına taşımak olduğunu söyledi. Akreditasyon sürecinin topyekûn bir anlayışla yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Arıbaş, öğretim üyelerinden görev aldıkları komisyonlarda aktif rol almalarını istedi.

Toplantı, Rektör Prof. Dr. Alpay Arıbaş’ın akademisyenlerin görüş ve önerilerini dinlemesinin ardından sona erdi. Fen-Edebiyat Fakültesi’nde başlatılan bu sürecin, Aksaray Üniversitesi’nin akademik kalitesini ve uluslararası görünürlüğünü güçlendirmesi hedefleniyor.