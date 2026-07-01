Paramount+’ın popüler suç draması MobLand, kamera arkasında yaşanan gerilim iddialarının ardından yoluna devam ediyor. Guy Ritchie imzalı yapımda Tom Hardy’nin 3. sezonda da yer alacağı bildirildi. Deadline’ın hazırlayıp Kayıp Rıhtım'ın derlediği habere göre, Hardy, dizide Helen Mirren ve Pierce Brosnan ile birlikte rol almaya devam edecek. Paramount+ cephesinden henüz resmi 3. sezon onayı gelmemiş olsa da yapımın yeni sezon için ilerlediği belirtiliyor.
Rekortmen dizinin sevenlerine Tom Hardy müjdesi: Efsane dönüyor
Paramount+’ın sevilen suç dizisi MobLand’de efsane isim Tom Hardy’nin 3. sezonda da kadroda yer alacağı açıklandı. Kamera arkasındaki kriz iddialarının ardından gelen uzlaşmayla birlikte Hardy, Helen Mirren ve Pierce Brosnan’la birlikte yoluna devam edecek. İşte detaylar...Kaynak: Diğer
Son dönemde Hardy’nin, 2. sezon çekimleri sırasında yaşanan prodüksiyon anlaşmazlıkları nedeniyle diziden ayrılmayı düşündüğü ya da projeden çıkarıldığı öne sürülmüştü. İddiaların, senarist ve yürütücü yapımcı Jez Butterworth ile yaşanan görüş ayrılıklarından kaynaklandığı ifade edilmişti.
Londra’da Tom Hardy, Jez Butterworth ve yürütücü yapımcı David Glasser arasında yapılan son görüşmenin ardından tarafların yeni bir yol haritasında uzlaştığı aktarıldı. Sürecin çözümünde Guy Ritchie’nin de etkili olduğu belirtildi.
Bu gelişmeyle birlikte MobLand, merkezindeki üç ana oyuncusunu koruyarak yoluna devam etme aşamasına geldi.
GÜÇLÜ AÇILIŞ YAPAN YAPIM
MobLand, Paramount+ için önemli bir başarı olarak öne çıkıyor. İlk sezon, platformun en güçlü küresel açılışlarından birine imza atarak prömiyer gününde 2,2 milyon izleyiciye ulaştı. İlk hafta sonunda ise bu sayı 8,8 milyona yükseldi.
Dizi, yenileme kararı döneminde toplam 26 milyon izleyiciye ulaşarak platformun en çok izlenen orijinal yapımları arasında ikinci sıraya yerleşti.
ELEŞTİRİLERDE OYUNCU KADROSU ÖNE ÇIKTI
Eleştirilerde dizinin atmosferi, aksiyon sahneleri ve oyuncu performansları öne çıkarıldı. Özellikle Pierce Brosnan ve Helen Mirren’ın performansları dikkat çekti.
Eleştirmenlere göre, iki oyuncu ekranda yer aldığında dizinin etkisi daha da güçleniyor. Karakterlerin aile ilişkileri ve çevreleriyle kurduğu bağlar, dizinin temel gerilim unsurlarını oluşturuyor.
Son gelişmelerle birlikte Tom Hardy, Helen Mirren ve Pierce Brosnan üçlüsünün devam etmesi, dizinin dramatik yapısının korunması açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.
Paramount+ tarafından 3. sezonla ilgili resmi duyurunun ilerleyen dönemde yapılması bekleniyor. MobLand, Türkiye’de Netflix ve beIN Connect üzerinden izlenebiliyor.