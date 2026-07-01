Rekortmen dizinin sevenlerine Tom Hardy müjdesi: Efsane dönüyor

GÜÇLÜ AÇILIŞ YAPAN YAPIM

MobLand, Paramount+ için önemli bir başarı olarak öne çıkıyor. İlk sezon, platformun en güçlü küresel açılışlarından birine imza atarak prömiyer gününde 2,2 milyon izleyiciye ulaştı. İlk hafta sonunda ise bu sayı 8,8 milyona yükseldi.

Dizi, yenileme kararı döneminde toplam 26 milyon izleyiciye ulaşarak platformun en çok izlenen orijinal yapımları arasında ikinci sıraya yerleşti.