Dün alış yönlü bir performans sergileyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 yükselişle 13.891,21 puandan tamamlayarak rekor seviyede kapattı.

Bugünkü açılışta ise endeks, önceki kapanışa kıyasla 24,09 puan ve yüzde 0,17 değer kaybıyla 13.867,12 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,25 düşerken, holding endeksi ise yatay bir görünüm sergiledi.Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 0,38 ile spor sektörü olurken, en çok gerileyen yüzde 0,97 ile madencilik sektörü dikkat çekti.Küresel piyasalarda teknoloji hisselerindeki yüksek değerleme kaygıları ve yazılım sektöründeki satış baskısının derinleşmesiyle karışık bir seyir hâkimken, yeni günde yatırımcıların dikkati Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararlarına çevrildi.

Dünya genelinde jeopolitik risk endişeleri ve Fed'in önümüzdeki dönem para politikasına dair belirsizlikler uzun süredir küresel risk iştahını baskılarken, yoğun bilanço döneminde şirket açıklamaları ve yatırımcı değerlendirmeleri ABD borsalarında yüksek volatilite yaratıyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ECB faiz kararı ile İngiltere'de BoE faiz kararının izleneceğini ifade ederek, teknik olarak BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.700 seviyelerinin destek, 14.000 ve 14.100 seviyelerinin ise direnç konumunda bulunduğunu vurguladı.