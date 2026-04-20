Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda finale yükselerek tarihe geçme yolunda dev bir adım attı. Milli sporcu, kariyerindeki 13. Avrupa şampiyonluğu için mindere çıkacak.

BELARUSLU SPORCU KAYBEDİNCE ÇİRKİNLEŞTİ

Rıza Kayaalp, yarı finalde Dünya Güreş Birliği takımı adına yarışan Belaruslu Pavel Hlinchuk ile karşılaştı.

Yarı final mücadelesini 4-0 önde götürdüğü sırada Belaruslu güreşçi bir anda çirkinleşerek Rıza Kayaalp'e önce omuzuyla vurdu ardından da tokat attı.

Sporcu ahlakından uzak bu kural dışı hareket sonrası hakem Pavel Hlinchuk'u diskalifiye etti ve Rıza Kayaalp finale yükseldi.

🤼‍♂️ Efsane güreşçimiz 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası yarı finalinde 4-0 önde götürdü maçta Belaruslu Pavel Hlinchuk'un kural dışı müdahalesine maruz kaldı. Hakemlerin kararı ile Hlinchuk diskalifiye edildi ve milli sporcumuz Rıza Kayaalp finale çıktı. pic.twitter.com/nfmY7IfaBX — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) April 20, 2026

RIZA KAYAALP: 'YARIN ASLANLAR GİBİ REKOR KIRACAĞIZ'

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Rıza Kayaalp, “Anlamsız iki maç yaşadım. Özellikle ikinci ve üçüncü maçımda. Rekor peşinde olduğumdan dolayı. Sakinliğimi korudum. Elimizin kalkmaması onlara en büyük dersti. Tribünlerin gördüğünü hakemler görmez oldu ama olsun. Hep farklı mücadele verdik. Sadece rakiplerle değil, şu anda da her şeyle mücadele ediyoruz. Yarın aslanlar gibi rekoru kıracağız.” diye konuştu.