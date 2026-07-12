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Kaynak: AA

Genç ilçesindeki Murat Nehri üzerinde kurulu tesiste, geçen yılın ilk yarısında 640 milyon kilovatsaat elektrik üretilirken bu yıl aynı dönemde üretim 1,2 milyar kilovatsaate ulaştı. Artışta mevsimsel yağışlar etkili oldu.

SU MİKTARINDA BÜYÜK ARTIŞ

İşletme Müdürü Serhat Küçüktorun, havzaya gelen su miktarının 2025’te 2,6 milyar metreküp seviyesindeyken 2026’da 5,7 milyar metreküpe yükseldiğini açıkladı. Bu artışın üretime doğrudan katkı sağladığı belirtildi.

“SUYUN TAMAMINI ENERJİYE DÖNÜŞTÜRDÜK”

Küçüktorun, yoğun yağışa rağmen baraj kapaklarını açmadan suyun tamamını enerjiye dönüştürdüklerini belirtti. Doğru rezervuar yönetimi ve etkin planlamanın bu başarıda kritik rol oynadığı ifade edildi.

GÜNEŞ ENERJİSİNDE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Hibrit sistemde yer alan güneş enerjisi santralinde ise üretim geriledi. Geçen yıl aynı dönemde 64 milyon kilovatsaat üretim yapılırken, bu yıl 45 milyon kilovatsaat seviyesinde kalındı. Düşüşün nedeni olarak yoğun yağış ve azalan güneşlenme süresi gösterildi.

YIL SONU HEDEFİ 1,7 MİLYAR KWH

Tesisin yıl sonunda yaklaşık 1,7 milyar kilovatsaat üretime ulaşması hedefleniyor. Bu rakamın, son 5 yıllık ortalamanın oldukça üzerine çıkacağı ifade ediliyor.