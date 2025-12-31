Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), yılın son meclis toplantısını Doğanbey'deki hizmet binasında gerçekleştirdi.

Meclis Başkanı Mustafa Aksu'nun başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ve meclis üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, 2025 yılındaki proje ve faaliyetler ile 2026 hedefleri masaya yatırıldı.2025 ekonomik görünümünü değerlendiren Başkan Özer Matlı, "2025 yılında, finansmana erişim ve nakit akışındaki sıkışıklık firmalarımızı en fazla zorlayan meseleler oldu. Yaklaşık üç yıldır enflasyonla mücadele kapsamında sürdürülen 'yüksek faiz, düşük kur' politikası artan maliyetler nedeniyle özellikle emek yoğun sektörlerde küresel rekabet gücümüzü zayıflattı. Bu durum, üretim iştahını ve yatırım kararlarını da ciddi biçimde baskıladı" şeklinde konuştu.

TARIMDA REKOR DARALMA ALARM VERİYOR

Tarım ve hayvancılık sektöründeki sorunlara dikkat çeken Matlı, "Girdi maliyetlerindeki artışlara ek olarak iklim kaynaklı riskler, dünya genelindeki belirsizlikler ve hayvancılığa büyük darbe vuran şap hastalığı, üretimde sürekliliği zayıflatarak arz dengesini bozdu. Bu gelişmeler maliyet baskısını daha da derinleştirirken, sektörün toparlanma kapasitesini ciddi ölçüde sınırladı" dedi.

ÜYELERİMİZİN ÜRETİM AZMİ TESCİL HACMİNİ REKOR SEVİYEYE TAŞIDI

Zorlu koşullara rağmen Bursa TB'nin 2025'te başarılı performans sergilediğini belirten Matlı, "Üyelerimizin özverili çalışmaları ve kararlılıkları sayesinde 11 aylık tescil işlem hacmimizde 60 milyar TL gibi önemli bir rakama ulaştık. İnşallah yılı 65 milyar liranın üzerinde, Borsa tarihinin en yüksek işlem hacmi rakamıyla kapatmayı hedefliyoruz. Tarımsal ürün ticaretini dijital platforma taşıyan ve kurucu ortakları arasında yer aldığımız Marmara Ürün Piyasası Aracı Kurumu’nda ise işlemlerin başladığı Ocak ayından itibaren 610 milyonu aşan işlem hacmiyle platforma üye 22 borsa arasında 7'nci borsa olarak tarım ticaretinin dijitalleşmesinde öncü bir rol üstlendik" ifadelerini kullandı.

İHRACAT ATAĞINDA YENİ ROTA

AsyaKüresel ticarette yeni pazarlara açılma çabalarını sürdüren Gıda UR-GE projesinin 2025'te devam ettiğini kaydeden Matlı, Romanya ve Bulgaristan'daki B2B organizasyonlarıyla yeni iş birlikleri sağlandığını belirtti.

2026'da Japonya öncelikli olmak üzere Asya pazarlarına odaklanacaklarını vurguladı.

EĞİTİMDE MARKA

Hamidiye Tarım LisesiSektörün geleceğini nitelikli insan kaynağıyla inşa ettiklerini söyleyen Matlı, Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki çalışmaları öne çıkardı. "Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasındaki iş birliği protokolünde örnek gösterilen okulumuzla, toprağın bereketini bilimin ışığıyla buluşturmaya devam ediyoruz" dedi.

Bursa’nın Geleceğine Yön Veren Makro ProjelerGıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin planlı şekilde ilerlediğini belirten Matlı, projenin Bursa'ya yeni ölçek kazandıracağını ifade etti.

Ayrıca ET-BA tesisindeki 66 dönümlük arazide dev dönüşüm projesiyle şehrin doğusuna modern cazibe merkezi kazandıracaklarını açıkladı.

Belirsizlikler ve Yapısal Adımlar 2026’da Belirleyici Olacak2026 beklentilerini paylaşan Matlı, "Parasal duruşun daha netleşmesiyle birlikte üretim, yatırım ve istihdam süreçlerinde toparlanma bekliyoruz. Tarım ve hayvancılıkta planlı üretim, hastalıklarla etkin mücadele, sulama yatırımları ve verimlilik odaklı desteklerin sahada daha güçlü karşılık bulması kritik önem taşıyor. Önümüzdeki yılın, yapısal adımların üretime yansıdığı ve mali istikrarın kalıcı hale geldiği bir dönem olmasını arzu ediyoruz" dedi.

Uyum İçinde Bursa Ekonomisine Değer Katmaya Devam EdeceğizMeclis Başkanı Mustafa Aksu da 2025'in zorluklarına rağmen üyelerin sorunlarına çözüm üretmek için çalıştıklarını belirterek, hizmet bayrağını daha ileriye taşıyacaklarını söyledi.

2026 YILI BÜTÇESİ OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Toplantıda 2026 bütçesi ve çalışma programı oylandı; 100 milyon TL'lik bütçe oy birliğiyle kabul edildi. B

aşkan Matlı, teşekkürlerini sunarak üyelerine sağlıklı ve bereketli bir yıl diledi.