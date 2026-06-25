Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Yerel basında yer alan haberlere göre, sıcak hava dalgası Avrupa'da etkisini sürdürürken, rekor seviyede sıcaklıkların görüldüğü Fransa'da 72 vilayette alarm seviyesi kırmızıya çıkarıldı.

Yüksek sıcaklıklar nedeniyle hayatını kaybedenler olurken, eğitim ve ulaşım hizmetlerinde de aksamalar yaşandı.

14 BİN OKULDA EĞİTİM AKSADI

Fransa Milli Eğitim Bakanı Edouard Geffray, konuk olduğu France 2 kanalında yaklaşık 3 bin 500 okulda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Geffray, ayrıca 10 bin okulda da eğitim öğretim saatlerinde değişikliğe gidildiğini veya uygun hale getirilmiş mekanlarda derslerin yapıldığını kaydederek, bu sayıların değişebileceğine işaret etti.

TREN SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Fransız demir yolu şirketi SNCF, aşırı sıcaklıklar nedeniyle özellikle altyapı hizmetlerinin zarar görmemesi için özellikle eski trenleri kapsayacak şekilde bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Ülkenin Nouvelle-Aquitaine bölgesinde bugün ve yarın 10.00-18.00 saatlerinde bölgeler arası tren seferleri iptal edildi.

İÇME SUYU KISITLANDI

Val d'Oise vilayetinde su hizmeti veren Veolia şirketinden yapılan açıklamaya göre, aşırı sıcaklar nedeniyle Val d'Oise'de içme suyu talebi yüzde 30 arttı.

Sondajın artan talebi karşılayamaması sonucu Val d'Oise'e bağlı 9 kentte yaklaşık 12 bin kişi için 23 Haziran akşamından itibaren içme suyu kısıtlamasına gidildi.

Veolia şirketi, ilgili kentlerde şişe suyu dağıtımı yaptı.

AŞIRI SICAK NEDENİYLE ÖLÜMLER ARTTI

TF1 kanalına konuk olan Paris Belediye Başkanı Emmanuel Gregoire, başkentte sıcaklıklar nedeniyle ölüm oranlarında artış olduğunu ifade etti.

Aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin detay vermeyen Gregoire, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Bu arada, Maine-et-Loire vilayetinde 69 yaşında bir erkeğin sıcaklardan bunalarak yolda fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybettiği açıklandı. Moselle vilayetinde 91 yaşında bir kadın da evinde ölü bulundu.

Öte yandan, ülke genelinde hizmet veren hastanelerin çoğunda klima olmaması, rekor seviyede sıcaklıkların görülmesi hastaların durumuna ilişkin endişeleri artırdı.

Fransız BFMTV kanalına konuk olan acil servis vakalarıyla ilgilenen Samu-Urgence kurumunun Başkan Yardımcısı Jean-François Cibien, bir hastanın hastanedeki odasında hayatını kaybettiğini belirterek, bu ölüme aşırı sıcak havanın neden olduğunu düşündüklerini söyledi.

Saint-Denis kentindeki Delafontaine Hastanesinin acil servis sorumlusu Mathias Wargon, France Inter radyosuna yaptığı açıklamada, aşırı sıcakların yalnızca yaşlılar için değil, genel kamu sağlığı üzerinde olumsuz etkisi olduğunu kaydetti.

Wargon, aşırı sıcaklarla 15-75 yaş aralığındaki kişilerin hastaneye kaldırılma oranında yüzde 10 artış yaşandığını ifade etti.

Paris ve çevresinde gece kalp krizi geçiren 25 kişi hastaneye kaldırılırken, bu sayı olağan günlerde 5'in altında seyrediyordu.