HSBC’nin Türk otomotiv sektörüne dair değerlendirmesinde, 2025’te iç pazarda kaydedilen rekor satış hacimlerinin şirket kârlılıklarına aynı oranda yansımadığına işaret edildi. Banka, büyümenin büyük ölçüde elektrikli ve hibrit ithal araçlardan kaynaklandığını, yoğunlaşan rekabetin ise fiyatlama gücünü ve kâr marjlarını olumsuz etkilediğini belirtti.
Rekor satış var ama kâr nerede? HSBC’den otomotiv uyarısı
Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından HSBC, Türkiye otomotiv hisselerinde rekor satış rakamlarına rağmen kârlılıkların baskı altında kaldığını vurgularken; söz konusu şirketlerin hisseleri için hedef fiyatlarını yukarı yönlü revize etti.
Buna rağmen HSBC, sektör hisseleri için hedef fiyatlarını yukarı yönlü güncellerken, kazançlardaki toparlanmanın 2026’ya dek sınırlı kalabileceğine dair uyarıda bulundu.
HSBC’nin yayımladığı sektör raporunda, 2025 yılında iç pazarda ulaşılan rekor satış hacimlerinin şirket kârlılıklarına beklenen düzeyde yansımadığı ifade edildi.
Buna karşın banka, sektör şirketlerinin hisseleri için hedef fiyatlarını yukarı yönlü revize etti.Raporda, Türkiye otomotiv pazarının 2025’te yıllık bazda yüzde 10 büyüyerek yaklaşık 1,42 milyon adede ulaştığı ve böylece üst üste dördüncü yılında güçlü talep görünümünü koruduğu vurgulandı.
Ancak HSBC, bu büyümenin ağırlıklı olarak elektrikli ve hibrit ithal araçlardan kaynaklandığını, artan rekabetin fiyatlama gücünü kısıtladığını ve kâr marjları üzerinde baskı yarattığını belirtti.
Banka, zayıf fiyatlama koşulları ile maliyet enflasyonu nedeniyle kazanç toparlanmasının 2026’ya kadar kısıtlı kalabileceğini öngördü. 2026 baz senaryosunda iç pazarın yüksek seviyelerde yatay bir seyir izleyeceği, binek ve hafif ticari araç katkısının dengeli olacağı kaydedildi.2026’nın ilk yarısında rekabet kaynaklı fiyat baskısının devam etmesi, yılın ikinci yarısında ise olası faiz indirimleriyle sınırlı bir iyileşme yaşanması bekleniyor.
HSBC raporunda, elektrikli (BEV) ve plug-in hibrit (PHEV) araçların toplam pazar payının 2025’te yaklaşık yüzde 45’e yükseldiği anımsatıldı.
Model çeşitliliğindeki artış ile tarife düzenlemelerinin etkisiyle bu trendin süreceği öngörülürken, Avrupa’da hafif araç talebinin 2026’da sadece yüzde 1-1,5 civarında artmasının, ihracata dayalı üreticilerin kazanç potansiyelini sınırlayacağı ifade edildi.
Değerlendirmede hisse bazında revizyonlara da yer verildi.HSBC, Doğuş Otomotiv için hedef fiyatını 200 TL’den 260 TL’ye yükseltirken, tavsiyesini “Tut” olarak korudu.
Ford Otosan hissesi için hedef fiyat 120 TL’den 130 TL’ye çıkarılırken, “Al” tavsiyesi sürdürüldü.
Tofaş’ta hedef fiyat 300 TL’den 435 TL’ye yükseltilirken, “Al” tavsiyesi devam etti.Türk Traktör için ise hedef fiyat 600 TL’den 625 TL’ye güncellendi, tavsiye “Tut” seviyesinde bırakıldı.
Otomotiv sektöründe kârlılık baskısı, şirketlerin satış hacimleri artsa bile (hatta rekor seviyelere ulaşsa bile) net kâr marjlarının daralması, kârların düşmesi veya beklenenden düşük kalması durumunu ifade eder. Yani "daha çok satıyoruz ama daha az kazanıyoruz" anlamına gelir.
Türkiye'de Otomotivde Kârlılık Baskısının Başlıca Nedenleri (2025-2026 Dönemi Özelinde)Yoğun Rekabet ve Fiyatlama Gücünün Zayıflaması
Pazarın alıcı lehine dönmesiyle (satıcı pazarı → alıcı pazarı) firmalar indirim, kampanya ve fiyat düşüşü yapmak zorunda kalıyor. Bu da birim başına elde edilen kârı (marjı) doğrudan aşağı çekiyor.
Elektrikli ve Hibrit İthal Araçların Hızlı Yükselişi
2025'te elektrikli (BEV) + plug-in hibrit (PHEV) araçların pazar payı yaklaşık %45'e ulaştı. Bu araçlar genellikle ithal edildiği için yerli üreticilerin geleneksel benzinli/dizel modellerine talep kayıyor ve fiyat baskısı yaratıyor. Çinli markaların agresif fiyat politikaları da küresel çapta marjları sıkıştırıyor.
Maliyet Enflasyonu
Yüksek enflasyon ortamında hammadde, enerji, işçilik ve lojistik maliyetleri hızla artıyor. Bu artışlar tam olarak satış fiyatlarına yansıtılamıyor (rekabet yüzünden), dolayısıyla kâr marjları eriyor.
İhracat Pazarındaki Zayıflık
Özellikle Avrupa'da hafif araç talebinin 2026'da sadece %1-1,5 gibi çok düşük büyümesi bekleniyor. İhracata bağımlı Türk otomotiv firmaları (Ford Otosan, Tofaş gibi) için bu durum kazanç potansiyelini sınırlıyor.
Diğer Etkenler Yüksek faiz ortamının (2026'da kısmi gevşeme beklenmesine rağmen) kredi kullanımını ve talebi baskılaması
Tedarik zinciri maliyetleri ve kapasite kullanımındaki dalgalanmalar
Yeni model geçişlerinde üretim gecikmeleri veya eski modellerin bitişi
2025'te Türkiye'de iç pazar 1,42 milyon adet gibi rekor bir seviyeye ulaşsa da, HSBC gibi kurumların raporlarında vurgulandığı gibi kârlılık aynı oranda artmıyor; aksine baskı altında kalıyor. Bu nedenle şirketlerin 2026'daki kazanç toparlanması sınırlı bekleniyor — özellikle yılın ilk yarısında rekabet baskısı devam ederken, ikinci yarıda olası faiz indirimleriyle ancak hafif bir rahatlama öngörülüyor.
Kısaca; rekor satış var, ama para basmak o kadar kolay değil. Marjlar daralıyor, kârlar eriyor. Bu durum otomotiv hisselerinin değerlemesinde de yatırımcıları temkinli kılıyor.