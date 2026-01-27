Rekor satış var ama kâr nerede? HSBC’den otomotiv uyarısı

Türkiye'de Otomotivde Kârlılık Baskısının Başlıca Nedenleri (2025-2026 Dönemi Özelinde)Yoğun Rekabet ve Fiyatlama Gücünün Zayıflaması

Pazarın alıcı lehine dönmesiyle (satıcı pazarı → alıcı pazarı) firmalar indirim, kampanya ve fiyat düşüşü yapmak zorunda kalıyor. Bu da birim başına elde edilen kârı (marjı) doğrudan aşağı çekiyor.

Elektrikli ve Hibrit İthal Araçların Hızlı Yükselişi

2025'te elektrikli (BEV) + plug-in hibrit (PHEV) araçların pazar payı yaklaşık %45'e ulaştı. Bu araçlar genellikle ithal edildiği için yerli üreticilerin geleneksel benzinli/dizel modellerine talep kayıyor ve fiyat baskısı yaratıyor. Çinli markaların agresif fiyat politikaları da küresel çapta marjları sıkıştırıyor.

Maliyet Enflasyonu

Yüksek enflasyon ortamında hammadde, enerji, işçilik ve lojistik maliyetleri hızla artıyor. Bu artışlar tam olarak satış fiyatlarına yansıtılamıyor (rekabet yüzünden), dolayısıyla kâr marjları eriyor.

İhracat Pazarındaki Zayıflık

Özellikle Avrupa'da hafif araç talebinin 2026'da sadece %1-1,5 gibi çok düşük büyümesi bekleniyor. İhracata bağımlı Türk otomotiv firmaları (Ford Otosan, Tofaş gibi) için bu durum kazanç potansiyelini sınırlıyor.