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Elektrik piyasasında negatif fiyatlar, güneş ve rüzgar enerjisi üretiminin tavan yaptığı gün ortası saatlerde tüketici talebinin yetersiz kalmasıyla ortaya çıkıyor. Şebeke dengesini korumak ve üretimi kesmemek adına üreticiler elektriği verebilmek için para ödemek zorunda kalıyor. Fransa iletim operatörü RTE verilerine göre 2023'te 147 saat, 2024'te 359 saat olan negatif fiyat süresi, 2026'da 800 saatin üzerine çıktı.

FİYAT DALGALANMALARI BATARYA YATIRIMCILARINA YARADI

Oluşan bu fiyat marjı, enerjiyi ucuz veya negatif fiyatlı saatlerde depolayıp yüksek fiyattan şebekeye satan batarya depolama tesisleri için dev bir gelir kapısına dönüştü. Fransız depolama şirketi Storio Energy'nin verilerine göre 1 MW / 2 MWh kapasiteli bir batarya, eylül ayında ortalama 73 €/MWh maliyetle doldurduğu elektriği 232 €/MWh fiyattan şebekeye sattı. Günde ortalama 1,5 şarj-deşarj döngüsü yapan sistem, spot piyasada önemli gelir elde etti.

DEPOLAMA GELİRLERİ YÜZDE 135 ARTTI

Storio Energy, söz konusu batarya sisteminin eylül ayındaki spot piyasa gelirinin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 135 arttığını açıkladı. 2026 yılı genelindeki kümülatif gelir artışı ise yüzde 50'ye ulaştı. Yenilenebilir enerji kapasitesinin artmasıyla birlikte, dalgalanan piyasa koşullarının batarya depolama sistemlerini geleceğin en stratejik ve kârlı enerji yatırımlarından biri haline getireceği öngörülüyor.