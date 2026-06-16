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2026 Dünya Kupası'nda Uruguay, Suudi Arabistan ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada forma giyen Fernando Muslera, 17 maçla Dünya Kupası tarihinde en fazla maça çıkan Uruguaylı futbolcu unvanının sahibi oldu. Tecrübeli kaleci, 14 maçla Diego Godín'i, 13'er maçla Luis Suárez, Edinson Cavani, José María Giménez ve Maximiliano Pereira'yı geride bıraktı.

Bu tarihi başarının ardından Uruguay Futbol Federasyonu, Fernando Muslera'nın beş farklı Dünya Kupası kadrosunda yer alması nedeniyle FIFA'nın "Legacy" (Miras) logosunu kullanma hakkını elde ettiğini savunarak resmi başvuruda bulundu.

FIFA TALEBİ REDDETTİ!

Ancak FIFA, söz konusu talebi reddetti. Kurum, Muslera'nın 2022 Katar Dünya Kupası'nda kadroda bulunmasına rağmen hiçbir maçta forma giymediğini ve bu nedenle turnuvaya aktif katılım şartını karşılamadığını açıkladı.

2022 Dünya Kupası'nda Uruguay Milli Takımı'nın teknik direktörü Diego Alonso, kalede Sergio Rochet'i tercih etmiş, Fernando Muslera ise turnuva boyunca yedek kulübesinde kalmıştı.

FIFA, "Legacy" logosunun yalnızca beş ayrı Dünya Kupası'nda sahaya çıkan futbolculara verildiğini belirterek, Muslera'nın bu kriteri karşılamadığı gerekçesiyle Uruguay Futbol Federasyonu'nun başvurusunu geri çevirdi.