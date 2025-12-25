Küresel piyasalarda Noel tatili nedeniyle ABD ve Avrupa'da piyasalar bugün kapalı kalırken, Asya tarafında açılan az sayıdaki borsada likiditenin oldukça düşük olduğu görülüyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, dün yaklaşık 5 baz puan düşüşle yüzde 4,13 seviyesine inerek, üst üste iki işlem gününde geriledi. Dolar endeksi ise yatay seyrini koruyarak 97,9 seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatının Fed'in faiz indirimlerine ilişkin iyimserlikler, jeopolitik tansiyonun artabileceği endişeleri ve merkez bankalarının devam eden alımlarından faydalandığı görülürken, altının onsu 4 bin 526 dolara kadar çıkarak en yüksek seviyesine ulaştı.

Ons altın dün bu seviyelerden gördüğü kar satışlarıyla bir miktar gerileyerek günü yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 479 dolarda tamamlarken, dünya genelinde birçok borsanın kapalı olması nedeniyle dar bantta hareket ediyor.

Gram altın ise güne hafif düşüşle 6 bin 166 liradan başladı. Çeyrek altın 10 bin 82 liradan işlem görürken Cumhuriyet altını ise 40 bin 205 lira seviyesinde yer alıyor.

PETROL FİYATLARI DÜŞÜŞTE

ABD'nin Venezuela'ya yönelik girişimleri nedeniyle oluşan arz endişeleriyle yükselen Brent petrolün varil fiyatı ise dün yüzde 0,3 azalışla 61,8 dolara indi.

DÖVİZ KURLARINDA AÇILIŞ FİYATLARI

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde 42,8462'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.25 itibarıyla yatay seyirle 42,8460'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL önceki kapanışın hemen altında 50,6200'den satılıyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı, haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini belirtti.