Kaynak: AA / DHA / İHA

Edirne'de '1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında düzenlenen özel etkinlikte kadınlar, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla 18 metre uzunluğunda dev bir pembe afiş açtı. Etkinlikte konuşan Genel Cerrah Prof. Dr. Atakan Sezer, Türkiye'de meme kanseri vakalarının 2040 yılında 30 bini aşmasının beklendiğini vurgulayarak hayati uyarılarda bulundu.

Edirne Söğütlük Millet Bahçesi Kent Ormanı'nda, Şükrüpaşa Mahallesi Muhtarı Esra Akgün Yılmaz'ın organizasyonu ve Genel Cerrah Prof. Dr. Atakan Sezer'in katılımıyla "Pembe Ekim" farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Programa katılan kadınlar, erken teşhis vurgusu yapmak üzere üzerinde "Meme kanserinin farkındayız, birlikte daha güçlüyüz" yazılı 18 metre uzunluğundaki pembe bez afişi açarak görsel bir farkındalığa imza attı.

"2040 YILINDA VAKA SAYISININ 30 BİNİ AŞMASI BEKLENİYOR"

Etkinlik kapsamında katılımcılara meme kanseri ve korunma yöntemleri hakkında seminer veren Prof. Dr. Atakan Sezer, hastalığın kadın sağlığı üzerindeki etkilerine ve gelecekteki olası vaka artışlarına dikkat çekti. Sezer, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Meme kanseri, maalesef her 8 kadından birinin 70 yaşına kadar karşılaşabileceği bir gerçek. Ülkemizde şu anda her yıl 23 binin üzerinde kadına meme kanseri tanısı konuluyor. Maalesef 2040 yılında bu sayının 30 binin üzerine çıkması bekleniyor. Yani yüzde 35 ila yüzde 40 arasında bir artış öngörülüyor. Yaşam tarzımızda yapacağımız değişikliklerle, alkolden uzak durarak, kilo vererek, spor yaparak ve sigara gibi zararlı alışkanlıklardan kaçınarak riskleri azaltabiliriz. Kontrollerimizi düzenli yaptırarak ve rutin mamografilerimizi çektirerek birçok vakayı erken dönemde yakalayabilir, tedavi şansımızı artırabiliriz."

"BU HAREKETİ EDİRNE'DEN BAŞLATTIK"

Farkındalık hareketinin Edirne'den meşalesini yaktıklarını ifade eden Şükrüpaşa Mahallesi Muhtarı Esra Akgün Yılmaz ise şu değerlendirmede bulundu:

"Sağlık her zaman çok değerli. Kadınlarımızın sağlığı benim için çok kıymetli. Burada gerçekleştirdiğimiz etkinlik, sağlığın ne kadar önemli ve değerli olduğunun bir göstergesi. Türkiye’nin ve dünyanın en büyük pembe bayrağını açarak ciddi bir farkındalık yarattık. Meme kanseri farkındalığı ve sağlık konusunda bu hareketi Edirne’den başlattık."

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 2024 yılında dünya genelinde meme kanseri tahminen 694.000 kişi hayatını kaybetti.