Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona eren Emre Mor'un yeni adresi netleşti.
NEC NIJMEGEN EMRE MOR'A SÖZLEŞME ÖNERDİ
Milli oyuncunun deneme antrenmanlarına çıktığı Hollanda ekibi NEC Nijmegen ile resmi sözleşme imzalayacağı iddia edildi.
Voetbal International'ın haberine göre; Emre Mor NEC Nijmegen Dick Schreuder'in gözüne girdi. Fiziksel durumu ve yetenekleriyle tam not alan Emre Mor'a 2 yıllık sözleşme önerildiği aktarıldı.
BAŞAR ÖNAL'IN YERİNE TÜRK YILDIZ
NEC Nijmegen, kısa süre önce 22 yaşındaki Türk futbolcu Başar Önal'ı 12,5 milyon euro bonservis bedeliyle Lille'e göndererek kulüp tarihinin en yüksek bonservis gelirini elde etmişti.
Hollanda temsilcisi, Emre Mor transferiyle birlikte kadrosunu yeniden bir Türk futbolcuyla güçlendirmeyi hedefliyor.