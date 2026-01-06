İktidarın “Yüzyılın Konut Projesi” olarak lanse ettiği projede kura çekimleri devam ediyor. TOKİ tarafından Türkiye genelinde yapılan 500 bin konutluk projeye milyonlarca vatandaş başvurdu. Proje için kura çekimleri Adıyaman’dan başladı. Ancak İstanbul ve Ankara için henüz kura çekimi gerçekleşmedi. İki büyük kent için kura çekimi için net bir tarih verilmezken mart ayında yapılması bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeye en çok başvurunun İstanbul’dan geldiğini duyurdu. Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurum, “İstanbul'dan oldu. 1 milyon 235 bin 169 vatandaşımız başvurdu. Ankara'dan 287 bin 94 ve İzmir'den 221 bin 921 başvuru yapıldı" dedi. Kurum, toplam 5 milyon 242 bin kişinin başvurusunun geçerli sayıldığını söyledi.

TOPLANAN PARA GELİRE Mİ DÖNÜŞTÜ?

TOKİ’nin konut projesine başvuru yapan her vatandaş 5 bin lira ücret ödedi. Söz konusu ücret kurada adı çıkmayanlara iade edilecek. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi rekor başvuruların olduğu kentlerde kura çekiminin henüz yapılmaması ödenen paranın nasıl değerlendirildiği sorusunu gündeme getirdi. Bazı vatandaşlar “Rekor başvuru rekor gelire mi dönüştü?” sorusunu sordu.

Başvuru ücretlerinin belirli bir yerde değerlendirilip değerlenmediği konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor.

Gazeteci Ozan Gündoğdu katıldığı bir canlı yayında konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"TOKİ daha 2022 projesinin temellerini bitiremeden yeni 500 bin dedi. 5.000 TL'lik başvuru bedelleri aslında TOKİ'nin kendi nakit sıkışıklığını aşmak için topladığı bir başvuru sermayesidir"

Bazı ekonomistler de başvuru ile sağlanan devasa gelirin sadece 1,5 ay bankada durması halinde devletin yaklaşık 2 milyar lira faiz geliri elde edebileceğini dile getirdi.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, 2025 kuralarının ardından iadelerin neden 15 iş günü sürdüğüne dair "Banka bu parayı gecelik repoda tutup tatlı kâr elde ediyor" söylemi en popüler eleştiri konusu oldu.