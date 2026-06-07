Rekolte artıyor, fiyatlar düşüyor: Patates 30 TL’den 20 TL’ye düştü

"FİYATLARDAN MEMNUNUZ"

Üretici Fahrettin Ateş ise fiyatlardan memnun olduğunu belirterek, “40 gün sürecek patates hasadında dönemi tamamen ortaladık, 20 günümüz kaldı. Bu sene fiyatlarımız iyi, para da kazanıyoruz. Turfanda olduğumuz için depolama imkanımız da yok, direkt üreticiden üreticiye ulaştırıyoruz. Ekim zamanına göre değişkenlik oldu, bazı tarlalarda yağış aldığı dönemde verim düştü ancak genel hatlarıyla fiyattan dolayı memnuniyet duyduğumu belirtebilirim” ifadelerini kullandı.