Yeniçağ Gazetesi
07 Haziran 2026 Pazar
İstanbul 27°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Rekolte artıyor, fiyatlar düşüyor: Patates 30 TL’den 20 TL’ye düştü

Rekolte artıyor, fiyatlar düşüyor: Patates 30 TL’den 20 TL’ye düştü

Adana’da patates hasadı hız kesmeden devam ediyor. Hasat sürerken patatesin tarladaki kilo fiyatı 30 TL’den 20 TL’ye geriledi. Rekoltedeki artış beklentisi piyasayı hareketlendirirken, üreticiler yüksek maliyetlere rağmen fiyatlardan memnun olduklarını dile getirdi.

Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Rekolte artıyor, fiyatlar düşüyor: Patates 30 TL’den 20 TL’ye düştü - Resim: 1

Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden Adana’da yaklaşık 20 gün önce başlayan patates hasadı tüm hızıyla devam ediyor.

1 10
Rekolte artıyor, fiyatlar düşüyor: Patates 30 TL’den 20 TL’ye düştü - Resim: 2

Çukurova’nın verimli topraklarında yetiştirilen patateste bu sezon rekoltenin geçen yıla göre artması beklenirken, hasadın başlamasıyla birlikte tarladaki fiyatlarda da dikkat çeken bir gerileme yaşandı.

2 10
Rekolte artıyor, fiyatlar düşüyor: Patates 30 TL’den 20 TL’ye düştü - Resim: 3

Sezonun ilk günlerinde kilogramı 30 TL’den alıcı bulan patates, bugün itibarıyla 20 TL seviyelerine kadar düştü.

3 10
Rekolte artıyor, fiyatlar düşüyor: Patates 30 TL’den 20 TL’ye düştü - Resim: 4

REKOLTE BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Kent genelinde yaklaşık 79 bin dönüm alanda ekimi yapılan patateste üreticiler yoğun mesai harcıyor. Tarlalarda toplanan ürünler, sevkiyat mesafesine göre kasalara veya çuvallara doldurularak Türkiye’nin farklı noktalarına gönderiliyor. Geçen yıl 281 bin ton olarak gerçekleşen üretimin bu sezon daha yüksek seviyelere ulaşması bekleniyor.

4 10
Rekolte artıyor, fiyatlar düşüyor: Patates 30 TL’den 20 TL’ye düştü - Resim: 5

Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, hasadın yaklaşık üç haftadır sürdüğünü belirterek verimlerin bölgelere göre değişiklik gösterdiğini söyledi. Bazı tarlalarda dönüm başına 2 ton ürün alınırken, bazı tarlalarda bu rakamın 4 ila 4,5 tona kadar çıktığını ifade eden İncefikir, iklim koşullarının üretim üzerinde belirleyici rol oynadığını vurguladı.

5 10
Rekolte artıyor, fiyatlar düşüyor: Patates 30 TL’den 20 TL’ye düştü - Resim: 6

"YAĞIŞLAR VERİMİ ETKİLEDİ"

Aşırı yağışların bazı bölgelerde ciddi sorunlara yol açtığını belirten İncefikir, ekim sonrası kök çürümesi yaşanan alanlarda üreticilerin yeniden ekim yapmak zorunda kaldığını dile getirdi. Bu durumun hem maliyetleri artırdığını hem de ürün gelişimini olumsuz etkilediğini kaydeden İncefikir, ilk ekim dönemindeki uygun hava şartlarından yararlanamayan ürünlerde verim kaybı görüldüğünü söyledi.

6 10
Rekolte artıyor, fiyatlar düşüyor: Patates 30 TL’den 20 TL’ye düştü - Resim: 7

ÜRETİM MALİYETİ YÜKSEK

Patates üretiminin yoğun emek ve işçilik gerektirdiğine dikkat çeken İncefikir, artan işçilik giderlerinin maliyetleri önemli ölçüde yükselttiğini belirtti. Buna rağmen yeterli verim elde eden üreticilerin mevcut fiyat seviyelerinden memnun olduğunu ifade etti.

7 10
Rekolte artıyor, fiyatlar düşüyor: Patates 30 TL’den 20 TL’ye düştü - Resim: 8

"FİYATLARDAN MEMNUNUZ"

Üretici Fahrettin Ateş ise fiyatlardan memnun olduğunu belirterek, “40 gün sürecek patates hasadında dönemi tamamen ortaladık, 20 günümüz kaldı. Bu sene fiyatlarımız iyi, para da kazanıyoruz. Turfanda olduğumuz için depolama imkanımız da yok, direkt üreticiden üreticiye ulaştırıyoruz. Ekim zamanına göre değişkenlik oldu, bazı tarlalarda yağış aldığı dönemde verim düştü ancak genel hatlarıyla fiyattan dolayı memnuniyet duyduğumu belirtebilirim” ifadelerini kullandı.

8 10
Rekolte artıyor, fiyatlar düşüyor: Patates 30 TL’den 20 TL’ye düştü - Resim: 9

Bazı bölgelerde yağış nedeniyle verim kaybı yaşansa da genel tabloya bakıldığında fiyatların üreticinin beklentilerini karşıladığını belirten Ateş, sezonun geri kalanında da olumlu seyrin sürmesini beklediklerini ifade etti.

9 10
Rekolte artıyor, fiyatlar düşüyor: Patates 30 TL’den 20 TL’ye düştü - Resim: 10

Adana’da hasadın devam etmesiyle birlikte piyasaya arzın artması beklenirken, gözler önümüzdeki günlerde patates fiyatlarının nasıl şekilleneceğine çevrildi.

10 10
Kaynak: DHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro