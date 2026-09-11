Hatay'da tarımsal ürünlerde hasat mesaisi sürüyor.
Rekolte 2 buçuk katına çıktı: Kilogramı 10 lira
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde karpuz hasadı başladı. Ata tohumu kullanan çiftçi Mennan Damlı, geçen yıl dönüm başına 2 ton ürün aldıklarını söyledi. Damlı, bu yıl ise aynı alandan 5 ton rekolte beklediklerini belirtti.Kaynak: İHA
Kırıkhan ilçesinde de karpuz hasadı başladı. Hasat, Topboğazı Mahallesi'nde yapılıyor.
Mahallede yıllardır çiftçilik Mennan Damlı, Damlı, ailesiyle birlikte hasat mesaisine başladı.
Sabahın erken saatlerinde tarlaya gelen aile, karpuzları topluyor. Damlı, geçen yıl dönüm başına yaklaşık 2 ton ürün aldı.
Bu yıl ise verimin arttığını, 5 ton rekolte beklediğini belirtti.
Çiftçi Damlı, ata tohumu kullandıklarını ifade etti. Üretimin aile içinde sürdüğünü söyledi.
Tohumların dedesinden babasına geçtiğini anlattı. Daha sonra tohumların kendilerine kaldığını, şimdi ise çocuklarına aktardıklarını söyledi.
Damlı, yaklaşık 20 yıldır babasıyla birlikte çiftçilik yaptığını dile getirdi. Kırıkhan'da karpuz üretiminin yaygınlaşmasında babasının önemli rolü olduğunu ifade etti.
Ailesiyle birlikte çalıştıklarını belirten Damlı, sabah erken saatlerde tarlaya geldiklerini söyledi. Akşama kadar üretim yaptıklarını anlattı.
Bu işi severek yaptıklarını dile getiren Damlı, bu yılki beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.
Geçen yıl dönüm başına 2 ton olan rekoltenin bu yıl 5 tona çıkmasını beklediklerini ifade etti.
Öte yandan Hatay halinde karpuzun kilogramı 10 liradan alıcı buluyor.