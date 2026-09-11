Yeniçağ Gazetesi
11 Eylül 2026 Cuma
İstanbul 28°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Rekolte 2 buçuk katına çıktı: Kilogramı 10 lira

Rekolte 2 buçuk katına çıktı: Kilogramı 10 lira

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde karpuz hasadı başladı. Ata tohumu kullanan çiftçi Mennan Damlı, geçen yıl dönüm başına 2 ton ürün aldıklarını söyledi. Damlı, bu yıl ise aynı alandan 5 ton rekolte beklediklerini belirtti.

Kaynak: İHA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Rekolte 2 buçuk katına çıktı: Kilogramı 10 lira - Resim: 1

Hatay'da tarımsal ürünlerde hasat mesaisi sürüyor.

1 12
Rekolte 2 buçuk katına çıktı: Kilogramı 10 lira - Resim: 2

Kırıkhan ilçesinde de karpuz hasadı başladı. Hasat, Topboğazı Mahallesi'nde yapılıyor.

2 12
Rekolte 2 buçuk katına çıktı: Kilogramı 10 lira - Resim: 3

Mahallede yıllardır çiftçilik Mennan Damlı, Damlı, ailesiyle birlikte hasat mesaisine başladı.

3 12
Rekolte 2 buçuk katına çıktı: Kilogramı 10 lira - Resim: 4

Sabahın erken saatlerinde tarlaya gelen aile, karpuzları topluyor. Damlı, geçen yıl dönüm başına yaklaşık 2 ton ürün aldı.

4 12
Rekolte 2 buçuk katına çıktı: Kilogramı 10 lira - Resim: 5

Bu yıl ise verimin arttığını, 5 ton rekolte beklediğini belirtti.

5 12
Rekolte 2 buçuk katına çıktı: Kilogramı 10 lira - Resim: 6

Çiftçi Damlı, ata tohumu kullandıklarını ifade etti. Üretimin aile içinde sürdüğünü söyledi.

6 12
Rekolte 2 buçuk katına çıktı: Kilogramı 10 lira - Resim: 7

Tohumların dedesinden babasına geçtiğini anlattı. Daha sonra tohumların kendilerine kaldığını, şimdi ise çocuklarına aktardıklarını söyledi.

7 12
Rekolte 2 buçuk katına çıktı: Kilogramı 10 lira - Resim: 8

Damlı, yaklaşık 20 yıldır babasıyla birlikte çiftçilik yaptığını dile getirdi. Kırıkhan'da karpuz üretiminin yaygınlaşmasında babasının önemli rolü olduğunu ifade etti.

8 12
Rekolte 2 buçuk katına çıktı: Kilogramı 10 lira - Resim: 9

Ailesiyle birlikte çalıştıklarını belirten Damlı, sabah erken saatlerde tarlaya geldiklerini söyledi. Akşama kadar üretim yaptıklarını anlattı.

9 12
Rekolte 2 buçuk katına çıktı: Kilogramı 10 lira - Resim: 10

Bu işi severek yaptıklarını dile getiren Damlı, bu yılki beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.

10 12
Rekolte 2 buçuk katına çıktı: Kilogramı 10 lira - Resim: 11

Geçen yıl dönüm başına 2 ton olan rekoltenin bu yıl 5 tona çıkmasını beklediklerini ifade etti.

11 12
Rekolte 2 buçuk katına çıktı: Kilogramı 10 lira - Resim: 12

Öte yandan Hatay halinde karpuzun kilogramı 10 liradan alıcı buluyor.

12 12
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro