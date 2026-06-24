Olay Siirt kent merkezinde bir bankanın reklam panosunda oldu. Panonun içerisine giren yavru kedinin çıkamadığını fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri, yaptıkları çalışmayla yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen kedi, ekipler tarafından güvenli bir alana bırakıldı.
Vatandaşlar, duyarlılıklarından dolayı AFAD ekiplerine teşekkür etti.
Reklam panosuna sıkışan yavru kedi AFAD tarafından kurtarıldı
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Olay Siirt kent merkezinde bir bankanın reklam panosunda oldu. Panonun içerisine giren yavru kedinin çıkamadığını fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri, yaptıkları çalışmayla yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen kedi, ekipler tarafından güvenli bir alana bırakıldı.
Siirt’te bir reklam panosunun içerisine girerek sıkışan yavru kedi, AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Olay Siirt kent merkezinde bir bankanın reklam panosunda oldu. Panonun içerisine giren yavru kedinin çıkamadığını fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri, yaptıkları çalışmayla yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen kedi, ekipler tarafından güvenli bir alana bırakıldı.
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